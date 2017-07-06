Материалы и отделка

При выборе отделочных материалов первым делом стоит отталкиваться от функций помещения, а потом уже от эстетики. Например, напольные покрытия из массива всегда лучше каких-либо искусственных, но если говорить о том, что гостиная может быть совмещена с кухней, то в зоне приготовления лучше использовать плитку, потому что есть риск протечки посудомойки или банально забытой включенной воды в раковине.

В случае использования двух материалов на полу стоит тщательно продумать их стыковку. Этот вопрос можно решить несколькими способами:

— при прямом стыке досок и плитки можно использовать пробку;

— подрезать доску по форме плитки, чтобы переход был постепенным: такой способ подходит только при работе с напольными покрытиями, приклеенными к основанию: массивом или инженерной доской.

При использовании плитки или керамогранита лучше продумать систему теплого пола. Единственная порода дерева, которая не боится влаги, — это тик, но укладывать его на большой площади довольно дорого. Если же говорить о бюджетных решениях, то можно класть пробку, обязательно проклеивая швы: замки у таких полов делаются из тех же материалов, что и у ламината, а именно они — самое уязвимое место при протечках. Есть также виниловые полы с текстурой под дерево, которые можно класть и в гостиной, и на кухне, вода им нестрашна.

По отделочным материалам для стен и потолков гостиная ничем не отличается от других помещений, правда, цвета и текстуры можно делать более активными.