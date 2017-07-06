Дизайн-хакКак обустроить кухню-гостиную: От планировки до освещения
Как объединить два пространства, какие материалы использовать и как расставить акценты
Объединение кухни с гостиной — один из самых спорных моментов в любом ремонте: противники единого пространства ссылаются на запрещающие СНиПы, плохую работу вытяжки и запахи еды по всему дому. Сторонникам кухни-гостиной критически важно иметь просторную студию и возможность общаться с близкими в процессе готовки. Дизайнер Евгения Разуваева рассказала The Village, как спроектировать и обустроить кухню-гостиную по всем правилам.
Евгения Разуваева
дизайнер
Вне зависимости от назначения помещения именно его характеристики часто задают направление стиля и планировку. Выделю некоторые моменты, на которые первым делом обращаю внимание: площадь помещения, его форма, высота потолков, размер, количество и тип окон (панорамное, большое или маленькое).
Планировка и зонирование
Зонирование в гостиной может быть выполнено несколькими способами:
— Капитальное зонирование — перегородка из гипсокартона, массива или любого другого материала, разноуровневый подиум или, например, потолок.
— Мобильное зонирование — например, с помощью текстиля или перегородки-трансформера.
— С помощью отделочных материалов: разные по фактуре и цвету материалы на полу и стенах выделят и подчеркнут пространство кухни или гостиной.
— С помощью мебели — например, высокий стеллаж, разделяющий пространство не хуже, чем перегородка из гипсокартона (плюс этого варианта в том, что стеллаж всегда можно убрать, в отличие от перегородки), или низкий столик, перегораживающий проход и отделяющий тем самым одну зону от другой.
Способов зонирования очень много. Правда, все они не обеспечат должным образом хорошую шумоизоляцию между разделяемыми помещениями и не спасут от запахов, возникающих при приготовлении еды.
В особых случаях объединение кухни с гостиной может быть невозможно:
В панельных домах почти все стены несущие, поэтому максимум, что можно сделать, — вырезать проем в стене, но этого часто достаточно для объединения двух помещений.
По всем СНиПам, объединение газифицированной кухни с другими помещениями не разрешается — нужно обязательно устанавливать двери или раздвижные перегородки. По факту эти нормы устаревшие и противоречат здравому смыслу: главный посыл — оградить спящих людей от опасности при утечке бытового газа. И если говорить о раздвижных перегородках, то они не отсекают одно помещение от другого герметично, а значит, не спасут от взрыва или отравления.
Подробнее о правилах перепланировки читайте в статье: «Перепланировка на кухне: Нельзя и можно».
Материалы и отделка
При выборе отделочных материалов первым делом стоит отталкиваться от функций помещения, а потом уже от эстетики. Например, напольные покрытия из массива всегда лучше каких-либо искусственных, но если говорить о том, что гостиная может быть совмещена с кухней, то в зоне приготовления лучше использовать плитку, потому что есть риск протечки посудомойки или банально забытой включенной воды в раковине.
В случае использования двух материалов на полу стоит тщательно продумать их стыковку. Этот вопрос можно решить несколькими способами:
— при прямом стыке досок и плитки можно использовать пробку;
— подрезать доску по форме плитки, чтобы переход был постепенным: такой способ подходит только при работе с напольными покрытиями, приклеенными к основанию: массивом или инженерной доской.
При использовании плитки или керамогранита лучше продумать систему теплого пола. Единственная порода дерева, которая не боится влаги, — это тик, но укладывать его на большой площади довольно дорого. Если же говорить о бюджетных решениях, то можно класть пробку, обязательно проклеивая швы: замки у таких полов делаются из тех же материалов, что и у ламината, а именно они — самое уязвимое место при протечках. Есть также виниловые полы с текстурой под дерево, которые можно класть и в гостиной, и на кухне, вода им нестрашна.
По отделочным материалам для стен и потолков гостиная ничем не отличается от других помещений, правда, цвета и текстуры можно делать более активными.
Выбор и расстановка мебели
Чтобы обустроить гостиную, в которой будет удобно, мебель нужно выбирать не определенного понравившегося цвета или формы, а отталкиваясь от сценариев помещения. Спросите себя, как вам на самом деле будет удобно.
Если вам нравится сидеть на полу низко, тогда это могут быть подушки в восточном стиле, а сам диван вовсе не понадобится. Если часто остаются гости, то не обязательно покупать раскладную модель — ее может заменить мебель-трансформер: раскладывающийся пуф, шкаф-диван с кроватью или кушетка, выдвигающаяся из-под подиума.
Стол может быть классическим обеденным или тоже трансформером — журнальным столиком, у которого можно изменить высоту. Большой стол также заменит барная стойка-остров с высокими стульями, за которой можно присесть, чтобы перекусить или поработать.
В гостиной любителей чтения книги могут быть красиво расставлены в открытом стеллаже или аккуратно храниться за классическими стеклянными фасадами библиотеки. Кроме того, здесь обязательно нужно найти место для всей техники, настольных игр, сувениров и посуды. Поэтому на этапе планирования первым делом стоит оценить, сколько у вас необходимых вещей, и удостовериться, действительно ли один стеллаж вместит все то, что необходимо, стоит ли показывать абсолютно все сувениры и не будут ли пылиться вещи на открытых полках. И уже в зависимости от этого выбирать встроенные шкафы, подвесные модули вокруг телевизора, комод или открытые полки.
Важный момент: часто зону готовки нужно сделать максимально незаметной, чтобы все помещение не воспринималось как одна большая кухня. В этом случае есть несколько удачных решений:
— выбирать фасады светлых нейтральных оттенков в тон стен — так гарнитур растворится в пространстве и не будет визуально давить;
— отказаться от верхних шкафов, оставив только пару открытых полок и нижние ящики для хранения, или, наоборот, встроить кухню в единый монолитный шкаф до потолка — раковину и плиту в этом варианте выносят на отдельный остров;
— использовать те же обои на кухне, что и в зоне гостиной, закрыв их закаленным стеклом над рабочей поверхностью;
— освободить рабочую поверхность от гаджетов и лишних вещей — ничто не создает столько визуального хаоса и не вызывает ощущение глобального беспорядка, как неубранная кухня.
Освещение и аксессуары
При планировании кухни-гостиной важно продумать освещение всех функциональных зон и желаемую атмосферу. Нужно также предусмотреть использование диммеров, позволяющих регулировать яркость ламп. Помимо классического потолочного светильника, можно установить дополнительную подсветку на потолке, стенах, в нишах, мебели и даже в полу. За дневное освещение отвечают окна, их расположение, количество и размер: если их много или они большие, то нелишними будут шторы, возможно, даже понадобится дополнительный слой «блэкаут».
К самым важным аксессуарам я бы отнесла текстиль и растения — они придают уют и жилой вид интерьеру. Камин не является ни мебелью, ни аксессуаром, но о нем также стоит сказать. Сегодня на рынке есть и биокамины, и электрокамины, но сам камин, обрамленный порталом или встроенный в некую поверхность, автоматически становится второй доминантой в помещении: тепло и мягкий свет создадут уютную атмосферу, благоприятную для общения и расслабления.
Фотографии: обложка, 5 – Дима Цыренщиков, 1, 2, 3 – Катя Закливенец, 3 – Алёна Винокурова
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