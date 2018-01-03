Дизайн-хакКак выбрать дизайнера, рассчитать смету на ремонт и избежать ошибок в процессе
Полное руководство по капитальной переделке квартиры
Любой ремонт состоит из нескольких этапов: нужно разобраться со стилем, решить, нужен ли дизайнер или можно все сделать самому, просчитать, какая сумма уйдет на материалы, работу и мебель, купить готовый проект (если квартира типовая) или заказать индивидуальный. В списке к прочтению — основные правила, рассказанные дизайнерами, и грубые ошибки, которых можно избежать.
Удачная планировка: Что учесть при покупке или аренде жилья
Не нужно быть дизайнером, чтобы понимать: самая эргономичная форма помещения — квадрат или широкий прямоугольник. Поэтому не поддавайтесь соблазнам креативных планировок со скошенными углами: на бумаге они могут казаться эффектными, но на практике оказывается, что подбор мебели в кривое помещение превращается в настоящее испытание. Рассказываем, на какие еще моменты в планировке нужно обращать внимание при покупке квартиры.
Своими руками: Как сделать ремонт без помощи дизайнера
Впервые сталкиваясь с ремонтом, человек не знает, с чего начать: ехать ли сразу в «Леруа Мерлен» и закупать материалы или смотреть журналы с картинками, думать, где хранить спортинвентарь, и выбирать шторы? Дизайнер Оксана Тыщенко рассказала, из каких этапов состоит работа над дизайн-проектом, что из этого можно сделать самому, а что лучше доверить профессионалам.
Из чего состоит правильный дизайн-проект
Легкий косметический ремонт можно осилить без участия дизайнера и без всякого проекта, но если вы планируете капитальную переделку, то отказаться от профессиональной помощи едва ли получится. Дизайнер не только советует, какую мебель и декор выбрать и как их разместить в пространстве, но и точно знает, как правильно расположить все коммуникации и перекрытия и изобразить их на техническом плане для рабочих.
Дорого-богато: Как выбрать стиль интерьера, который не будет смотреться глупо
Проверить соответствие интерьера архитектурному облику здания можно по простой формуле: посчитайте стоимость отделки квартиры и сравните с рыночной ценой объекта. Идеальное соотношение выглядит так: стоимость ремонта и мебели составляет 35 % от стоимости квартиры. Конечно, перегибы возможны, но если бюджет ремонта превысил половину стоимости квартиры, то стоит задуматься.
Сколько стоит ремонт с нуля в однушке
У многих людей существует некая иллюзия по поводу ремонта: есть потребность в красивом интерьере как в журнале, хочется сделать круто, применить натуральные материалы, сделать шумоизоляцию, фильтрацию воздуха, добиться удобства и функциональности на европейском уровне. Кажется, что этот современный минимализм стоит недорого и 1–2 миллионов рублей будет вполне достаточно. На самом деле реальность совсем другая. Дизайнер Павел Герасимов рассказывает, из чего складывается смета на ремонт и во сколько обойдется капитальный ремонт в однушке.
Как устроены сервисы по дизайну интерьеров
За последние пару лет появилось много сайтов, где можно купить готовый дизайн-проект квартиры или заказать новый по индивидуальным параметрам. The Village изучил четыре российских сервиса, которые занимаются подобными услугами, и попросил дизайнера Татьяну Безверхую рассказать, что в них хорошего и кому они подойдут.
Как отличить хорошего дизайнера от плохого?
Не стесняйтесь делиться с дизайнером своими пожеланиями, даже если они кажутся вам невыполнимыми или неоригинальными. Хороший дизайнер внимательно отнесется к вашим идеям, тщательно все обдумает и постарается найти способ воплотить их в жизнь или тактично и аргументированно объяснит, почему так делать нельзя, и поможет найти компромисс. Дилетант проявит себя в двух крайностях: он либо просто отмахнется от вас и продолжит гнуть свою линию, либо с готовностью бросится выполнять ваш каприз в ущерб стилю. Объясняем, как не прогореть на выборе дизайнера и отличить профи от новичка.
15 основных ошибок подбора цвета в интерьере
Белоснежные интерьеры выглядят холодно даже с яркими деталями. А если не хватает солнца, то еще и серо — совсем не так, как на картинке в журнале. В дизайне интерьеров под белым подразумевается с десяток оттенков: «сливки», «топленое молоко», «слоновая кость», «арктический снег» и прочие — они отличаются примесями других красок. Например, в традиционном скандинавском интерьере стены красят не в кипенно-белый, а в «стокгольмский белый» (Stockholmsvit), где подмешано немного серого и желтого пигмента. В результате получается более теплый оттенок. Рассказываем, что еще нужно знать, выбирая новый цвет для стен.
Не до сна: 7 ошибок в оформлении спальни
Разбираемся, что нужно изменить в спальне, чтобы сон был крепким, а отдых — полноценным: от правильной шумоизоляции и выбора цвета до хорошего микроклимата и качественного белья. Дизайнер Екатерина Галочкина рассказывает, например, что избыток цвета, фактуры или мелочей в спальне не дает мозгу расслабиться, и советует выбирать для этого помещения текстиль и мебель природных цветов — разных оттенков коричневого, серого или спокойного зеленого.
Кругом вода: Как правильно сделать ремонт в ванной
В ремонте и отделке квартиры есть два важных звена — кухня и санузел. Ключевыми они являются как по функциональной нагрузке, так и по затратам на ремонт: часто ошибки в этих зонах ведут к ощутимым финансовым потерям. Дизайнер Юлия Фамбулова рассказала The Village об основных правилах перепланировки и обустройства ванной комнаты: от расположения сантехники и выбора формата плитки до сравнения ванны и душевой и правильного освещения.
Перепланировка на кухне: Нельзя и можно
По действующим СанПиНам кухню и ванную комнату (так называемые мокрые зоны) запрещено размещать над жилыми помещениями в многоквартирном доме. То есть если ваша квартира расположена на первом этаже или над нежилыми помещениями, то перенести кухню в гостиную можно. Рассказываем, что еще запрещают строительные нормативы и как сделать перепланировку на кухне по всем правилам.
Фотографии: обложка, 1 — Photographee.eu — stock.adobe.com, 2 — Виктор Юльев, 3 — virtua73 - stock.adobe.com, 4 — Яся Фогельгардт, 5 — stock.adobe.com – Photographee.eu, 6 — Photographee.eu – adobe.stock.com, 7 — Photographee.eu — adobe.stock.com, 8 — Konstantin Yuganov - stock.adobe.com, 9 — Photographee.eu - stock.adobe.com, 10 — highwaystarz - stock.adobe.com, 11 — Photographee.eu - stock.adobe.com.
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