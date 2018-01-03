Как отличить хорошего дизайнера от плохого?

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Не стесняйтесь делиться с дизайнером своими пожеланиями, даже если они кажутся вам невыполнимыми или неоригинальными. Хороший дизайнер внимательно отнесется к вашим идеям, тщательно все обдумает и постарается найти способ воплотить их в жизнь или тактично и аргументированно объяснит, почему так делать нельзя, и поможет найти компромисс. Дилетант проявит себя в двух крайностях: он либо просто отмахнется от вас и продолжит гнуть свою линию, либо с готовностью бросится выполнять ваш каприз в ущерб стилю. Объясняем, как не прогореть на выборе дизайнера и отличить профи от новичка.