Жизнь в маленькой квартире — целая философия, в рамки которой необходимо вместить и стиль интерьера, и образ жизни хозяина. Оформление пространства в этом случае превращается в увлекательный квест: нужно найти место для всех вещей и при этом сделать квартиру комфортной и уютной. The Village рассказывает о пяти универсальных приемах, которые помогут грамотно распорядиться небольшой площадью и создать органичный интерьер.

Нина Воинова декоратор

Планировка с учетом стандартных размеров мебели

Чаще всего бюджет на ремонт маленькой квартиры достаточно ограничен. При этом основную часть расходов составит именно покупка мебели, а если делать мебель на заказ — гардероб или кухню, например, — придется потратиться еще больше. Понятное желание сделать мебель по индивидуальному проекту продиктовано исключительно эстетическими соображениями: отдельно стоящие шкафы для одежды смотрятся грузно и даже нелепо, а этого максимально хочется избежать.

Совет: На этапе планировки продумайте и заложите ниши из гипсокартона под стандартные размеры корпусов и фасадов — этот прием одинаково подходит как для шкафов, так и для кухни.

Узкие шкафы и консоли вместо обычных

Еще один вариант — использовать шкафы, комоды и консоли шириной не более 45 (а лучше 33) сантиметров. Речь идет об организации домашней библиотеки, мест для хранения личных вещей и разной техники. Правда, пользоваться узким платяным шкафом с поперечной штангой не всегда удобно: не все вещи на виду. Так что в любом случае подумайте, есть ли возможность организовать отдельную гардеробную.

Совет: Хороший способ сэкономить место в любом шкафу — хранить вещи вертикально. Как это делать, читайте в нашем материале.

Зеркальные поверхности и прозрачные предметы

Использование зеркал — распространенный дизайнерский прием, позволяющий визуально расширить пространство. Другой вопрос, как это сделать не в ущерб эстетике и комфорту: согласитесь, большие зеркала во всю стену уместнее в театре или балетном зале, нежели в стандартной квартире. Как вариант, можно разместить зеркала на задней стенке корпусной мебели в местах с открытыми полками.

Совет: Кроме зеркал, обратите внимание на мебель и аксессуары из стекла или прозрачного пластика: невесомые стулья, столы со стеклянной столешницей и так далее. Такой прием позволит взгляду скользить по пространству, не цепляясь за отдельные предметы.

Раздвижные двери и мебель-трансформер

Современные производители стараются делать свою продукцию максимально функциональной и решают задачу экономии пространства в рамках отдельных предметов, будь то раскладные или заезжающие один под другой столы или кровати, убирающиеся в подиум или поднимающиеся наверх. Немного менее очевидный прием — использование раздвижных систем открывания окон и дверей (такие модели есть у многих фабрик).

Совет: Кроме привычных дверей-купе, есть «книжки», «рото» и «пеналы» — все эти варианты экономят место и оставляют углы свободными.

С оговорками: окна в пол

Избавившись от части стены, разделяющей жилое пространство и лоджию, ваша комната приобретет приятный шарм и даже немного европейскую атмосферу: по факту вы получите окна в пол, которые немыслимы в обычной квартире, или эстетичную перегородку. Единственное условие: в случае такого сноса БТИ обязывает устанавливать стеклопакеты или раздвижные стеклянные двери, которые будут отделять «теплую жилую зону» от балкона или лоджии.

Совет: Подобные действия являются перепланировкой и требуют согласования и соответствующего разрешения. Перед тем как что-либо предпринимать, проконсультируйтесь со специалистами: у этой процедуры множество нюансов.

Фотографии: обложка — adpePhoto — stock.adobe.com, 1 — fotofabrika — stock.adobe.com, 2 —Катя Закливенец