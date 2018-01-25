В новой рубрике «Первый взгляд» The Village будет рассказывать о значимых моделях и коллекциях, информация о которых только появилась в открытом доступе и которые в ближайшее время обзаведутся статусом долгожданных. Начнем со свежей весенне-летней коллекции Uniqlo и J.W. Andersоn, видеотизер которой вместе с фрагментом съемки опубликовала японская марка.

Это вторая по счету коллаборация бренда с британским подиумным дизайнером. На этот раз заявленный источник вдохновения — Брайтон и лучшие годы популярного английского курорта, 50-е. Правда, силуэтные аллюзии к этому периоду в коллекции едва заметны. По словам Джонатана Андерсона, ему хотелось отразить концепцию британского лета и передать ощущение отдыха на пляже Брайтона.

Пресс-релиз настаивает, что базовая часть коллекции, как и полагается в 2018-м, агендерна. Но в ней можно снова найти и блузы, декорированные воланами и расклешенные юбки. Также в линейку вошли легкие мужские куртки, трикотажные рубашки-поло, платья, бомберы из жатой ткани, шорты, футболки с геометричным принтом и панамы из денима. Дизайнер активно использует приглушенные, как их характеризует Uniqlo, «базовые» тона, ассиметричный крой, полоску и эклектику на уровне одной вещи – характерное для Андерсона лоскутное шитье. Коллекция также включает элементы рабочей одежды, например, джинсовые куртки в стиле 50-х и рубашки-туники, напоминающие классическую униформу британских полицейских.

Цены представители марки пока не уточняют, зато известна дата международного релиза — 18 апреля. В России линейка появится в конце апреля лимитированным тиражом в магазинах «Uniqlo Атриум» в Москве и «Uniqlo Галерея» в Санкт-Петербурге, но конкретный день старта продаж еще не заявлен. Напомним, что, несмотря на ажиотаж, бушевавший вокруг прошлой коллекции перед стартом продаж, кое-какие модели в Москве все-таки дожили до сейла.

Фотографии: Uniqlo