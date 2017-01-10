ЗдоровьеКак вернуться к здоровому режиму сна и питания после праздников?
Адепты здорового образа жизни — о восстановлении формы после каникул
Во время новогодних праздников даже многие фанаты здорового образа жизни позволяют себе расслабиться и съесть пару ложек майонеза — что уж говорить о простых людях. На смену походам в спортзал приходят застолья, а отварную куриную грудку заменяют бесконечные салаты в сопровождении сериалов, которые можно смотреть до самого утра. В результате можно не просто набрать пару килограммов, но и забыть обо всех своих полезных привычках вроде раннего подъема и утренней йоги в кровати. The Village поговорил с девушками, ведущими блоги о здоровом образе жизни, и попросил их поделиться лайфхаками по быстрому и безболезненному возвращению к здоровому режиму сна, питания и тренировок после затяжных праздников.
Как восстановить режим сна?
Юлия Корнеева
владелица блога
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Лучше всего постараться вернуть режим за один-два дня до первого рабочего дня. Лечь спать до полуночи, подготовиться ко сну так, чтобы быстро уснуть и крепко спать. Специалисты рекомендуют не пить кофеиносодержащие напитки после трех часов дня и алкогольные напитки — перед сном, не есть цитрусовые и продукты с ментоловым вкусом, не есть на ночь тяжелую пищу, не использовать гаджеты за час до отправления в кровать, а также настроить себя на правильный лад: приглушить свет в квартире, почитать бумажную книгу или журнал, принять теплую ванну. Также важно подготовить спальню: проветрить помещение, понизить температуру воздуха до 18–20 градусов, удалить все световые индикаторы, плотно закрыть шторы.
Ксения Мартиросова
персональный тренер по фитнесу, фитнес-блогер
Мои основные правила для восстановления режима сна и питания после новогодних праздников — скажите «нет» резким изменениям, упрощайте, хвалите себя. А чтобы легче просыпаться, надо высыпаться. Ложитесь на 10–15 минут раньше каждые три-четыре дня. Признайтесь себе честно: трюк «Завтра я лягу в 22:00, и точка!» не срабатывал никогда. С чего вы решили, что сейчас получится? Быстро — это медленно, но регулярно.
Внутри каждого из нас живет маленькая непослушная обезьянка. Именно она перед сном любит залипать в фейсбуке и смотреть «Шерлока». Ее поведение основано на моментальном эмоциональном удовлетворении. Чтобы ее приручить, превращайте задачи в максимально простые команды. Такие, которые будут понятны обезьяне. Чтобы ложиться на 10 минут раньше, команды будут следующими: в 21:00 — проветрить комнату, снизить вполовину интенсивность освещения и выключить смартфон и ноутбук, в 22:00 — лечь в постель и закрыть глаза.
Оля Малышева
создатель Salatshop.ru и сооснователь 365detox
Важно хотя бы за два часа до сна отключать светящиеся приборы. Яркий свет от экрана телефона или компьютера может препятствовать выработке гормона мелатонина, который вырабатывается нашим организмом в темное время суток и действует как естественное снотворное. Таким образом наши биоритмы сбиваются, и чем дольше мы смотрим на экран айфона или компьютера перед сном, тем дальше отодвигается начало сна. Чтобы справиться с компьютерной зависимостью и отключиться от увлекательного мира интернета и бесконечного потока рабочих писем, попробуйте за два часа до сна отключать дома Wi-Fi и 3G на смартфоне.
На всех по-разному влияет кофеин, но у меня даже от чашки зеленого чая включается скоростной режим. Чтобы за полночь не кинуться проводить генеральную уборку, последнюю чашку зеленого чая лучше выпивать до 20:00. Небольшая доза кофеина и теобромина, которая содержится в горьком шоколаде, также может оказывать стимулирующее действие. Поэтому если не запланирована вечеринка до рассвета, то ближе к ночи и зеленый чай, и шоколад лучше оставить без внимания.
Также всегда оставляйте свежему воздуху возможность проникать ночью в спальню. Особенно зимой, когда батареи высушивают воздух. С закупоренными окнами даже после восьми часов сна утром ощущается вялость. В мороз лучше накрыться более теплым одеялом, но все же приоткрыть форточку. Насморк и больное горло появляются не по вине открытых форточек, а из-за ослабленного иммунитета. Чем шире открыто окно, тем бодрее и свежее вы себя будете ощущать на следующее утро.
Как вернуться к правильному питанию?
Юлия Корнеева
Ваше поведение после праздников сильно зависит от злоупотреблений во время каникул. Ведь многие отдыхают вполне активно: катаются на лыжах или плавают в море или бассейне, не перегружая при этом свой организм традиционным салатом оливье. Если же в новогодние каникулы вы позволили себе съесть намного больше обычного и чувствуете последствия, то можно попробовать устроить разгрузочные дни или детокс в течение двух-трех дней или недели. Грамотные ограничения в рационе помогут организму прийти в себя.
Вряд ли нервная система сильно страдает от каникул или от возвращения к привычной рутине. Нам всем полезна смена обстановки. А если говорить об излишествах в питании или чрезмерном расслаблении и пренебрежении спортом во время каникул, то это нормально. Здоровый образ жизни предполагает моменты слабости. Если салаты с майонезом и просмотр любимых фильмов в течение новогодних праздников делают вас счастливым, то нужно именно так их и провести и не мучиться при этом чувством вины, а просто вернуться к нормальной жизни после конца каникул.
Ксения Мартиросова
Лишние килограммы во время праздников появляются из-за того, что вы расслабились и забыли — точнее, забили на полезные привычки. Не слушайте диванных экспертов про замедление метаболизма во время новогодних праздников и прочие страшилки. Как только вы снова начнете пить воду, есть больше овощей, контролировать еду и двигаться, лишние килограммы быстро покинут вас. Вводите старые привычки постепенно. Начните с воды. Ориентировочный необходимый объем — 28 умножить на ваш вес и разделить на тысячу. Как только одна привычка прижилась, переходите к следующей. Не ориентируйтесь на дни, отталкивайтесь от реального положения дел.
Чем меньше возможностей выбирать, тем больше шансов быстрее вернуться в режим правильного питания, так что стоит поменять продукты в холодильнике. Всегда держите под рукой что-то для перекуса — нарезанные овощи, фрукт, протеиновый батончик или горсть орехов. Установите приложения — например, WaterBalance для контроля воды и MyFitnessPal, — чтобы следить за едой.
Оля Малышева
По возможности исключите или хотя бы сведите к минимуму все продукты, в составе которых есть рафинированная мука, сахар, дрожжи, консерванты, пастеризованное коровье молоко, а также мясные, жареные продукты и алкоголь. Для максимального результата также стоит исключить глютен, который содержится в таких злаках, как рожь, пшеница, овес. Поэтому овсяная каша с молоком, булгур или пшеничные хлебцы, даже если на них написано «диетические», для восстановительного постпраздничного меню не подходят. Также старайтесь пить больше воды в течение дня и сократите в рационе кофеин. Если без кофеина приходится совсем тяжело, можно заменить кофе на зеленый чай, но еще лучше в течение дня пить только травяной или имбирный чай без кофеина.
Продлевайте период ночного «голодания» — перерыв между последним приемом пищи (ужином) и первым приемом пищи на следующий день (завтраком). Ночь — то время, когда мы воздерживаемся от пищи 10–12 часов. Когда желудок освобождается от съеденной в течение дня пищи, организм запускает активный процесс выведения ненужных нам веществ и токсинов. Продлевая период ночного голодания, мы даем возможность организму уделить больше времени очищению. Поэтому в зависимости от вашего графика рекомендуется или ранний и легкий ужин, или поздний и легкий завтрак.
Принципы раздельного питания помогут быстро улучшить пищеварение, прибавить стройности и забыть о сонливости и вялости после еды. Например, каши и крупы рекомендуется всегда есть отдельно от рыбы. Животные белки и крахмалы отлично сочетаются с овощами, но не друг с другом. Поэтому вместо рыбы с гречкой лучше съесть или рыбу с овощами, или овощи с гречкой. Также начинайте обед и ужин с большой порции салата из свежих овощей и зелени. Благодаря полезным ферментам и растительной клетчатке это здорово помогает усвоению последующей приготовленной пищи (будь это гречка или кусок рыбы). Оливье, цезарь или винегрет не считаются, а вот овощной салат с авокадо или микс из зелени — то, что нужно!
Ешьте фрукты только отдельно от другой пищи. Чтобы фрукты приносили пользу, их рекомендуется есть только на пустой желудок — за 20–30 минут до другой пищи или через три-четыре часа после. Съеденные на пустой желудок фрукты легко усваиваются и дают отличный заряд бодрости. Те же фрукты, но смешанные с другими продуктами, вызовут тяжесть и негативно отразятся на пищеварении.
Как начать заниматься спортом после каникул?
Оля Малышева
Для восстановления формы после каникул подойдет любая физическая нагрузка, которая приносит радость и заставляет хорошенько вспотеть. Самое простое и бесплатное упражнение, доступное каждому из нас, — это ходьба. Особенно если в руках нет тяжелых сумок, а на ногах нет каблуков. Прогулка быстрым шагом до офиса, в обеденный перерыв или после ужина рядом с домом — уже хорошая зарядка. Ведь мы так много сидим, что должны заново приучать себя к ходьбе и прогулкам, выталкивать себя из дома и офиса на улицу! Чтобы совместить полезное с полезным, во время ходьбы я слушаю в наушниках аудиолекции и аудиокниги.
Во время пеших прогулок кровь более интенсивно движется по сосудам и улучшает работу всех органов, снижается уровень холестерина. Ходьба быстрым шагом способствует выводу токсинов из организма, укрепляет наши суставы и позвоночник, действует на нас как естественный антидепрессант.
Ксения Мартиросова
Лишние килограммы — это не вопрос количества приемов пищи и даже не ее качества, а баланса поступаемой с едой и расходуемой энергии. Не проблема съесть что-то вкусное. Проблема — в переедании и недооценке энергетической ценности. Также отмечу, что режим питания проще вернуть с началом тренировок.
В качестве подарка за возврат старых полезных или обретение новых привычек можно использовать поход на массаж или в баню, покупку новой спортивной формы, беспроводных наушников или иногда даже прогул тренировки.
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