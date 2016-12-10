Новогодние праздники — не только время долгожданного отдыха и составления списков обещаний самому себе, но и бесконечная суета. Чтобы помочь вам без труда найти подходящие подарки для родных, близких и просто знакомых,
The Village запускает серию материалов, посвященных новогодним сюрпризам.
Мы уже рассказали о подарках для фуди. Во втором выпуске разбираемся с подарками для тех, кто любит уют в доме.
Приятные мелочи
Небольшие, но симпатичные сувениры, которые можно подарить случайно забежавшим в гости знакомым или тем, кому вы не собирались делать большого подарка, но вниманием обойти не хотите. Ни к чему не обязывающие мелочи не ударят по бюджету, а настроение поднимут и дарителю, и получателю.
Набор подставок под стаканы
купить за 500 рублей
12 картонных подставок под стаканы с позитивными надписями и ярким дизайном. Приятный сувенир для тех, кто не любит выбираться в бар, а устраивает вечеринки дома.
Настенный календарь-раскраска «Удивительные города»
купить за 740 рублей
Подарок-развлечение на весь будущий год. Раскраска для взрослых в виде календаря на 2017 год. Внутри пейзажи, панорамы и архитектура разных городов мира.
Декоративный венок
купить за 440 рублей
Рождественский венок с красными ягодами. Можно декорировать праздничный стол или просто повесить на входную дверь для праздничной атмосферы.
Набор открыток «Лес»
купить за 300 рублей
Набор из восьми открыток с нежными иллюстрациями, которые лучше дарить всем набором. Подойдут для украшения интерьера, если найти правильную рамку.
Подставка для колец «Петушок»
купить за 630 рублей
Не просто статуэтка, а предмет, который можно использовать в хозяйстве, особенно понравится тем, кто следит за гороскопами и знает, под чьим знаком пройдет следующий год.
Для тех, кто любит природу
Не обязательно дарить любителю природы, особенно если он сам об этом не попросит, хомячка или попугайчика. Комнатного растения, флорариума или аквафермы будет вполне достаточно. Прогадать с таким подарком невозможно. Новое растение никогда не будет лишним даже у самого заядлого цветовода.
Геометрический флорариум
купить за 4 490 рублей
Можно по принципу Винни-Пуха подарить пустым или, если ощущаете вдохновение, посадить целую композицию, например из суккулентов. Они отлично растут в таких флорариумах.
Набор для выращивания ели
купить за 490 рублей
В набор входит небольшой деревянный куб с грунтом и семена голубой ели, которые нужно будет посадить. Через 15–20 дней елочка прорастет. Когда в кубе ей станет тесно, новому хозяину придется пересадить ее в горшок побольше. Расскажите получателю подарка, что на нем лежит большая ответственность, ведь голубая ель занесена в Красную книгу.
Акваферма
купить за 4 900 рублей
Замкнутая система, в которой одновременно растут и рыбка, и растения, практически не требует ухода. Нужно только не забывать кормить рыбку. Очищать аквариум нет необходимости. Прибор работает бесшумно.
Набор для выращивания Bouquet
купить за 395 рублей
Еще один набор для выращивания. В качестве горшка предлагается яркая баночка как из-под газировки. В набор также входят обогащенный грунт, семена полевых и подробная инструкция. Всходы появятся уже через 5–10 дней.
Композиция «Елочка в горшке»
купить за 3 500 рублей
Минималистичная праздничная композиция, которую флорист собирает из натуральных элементов — мха, шишек, веточек, ягод, фруктов и орехов.
Для тех, кто любит гаджеты
В этой категории трудно найти что-то недорогое, поэтому хорошо, если любителями гаджетов окажутся ваши близкие и те, на кого захочется потратиться.
Устройство для беспроводной зарядки смартфона
купить за 2 990 рублей
Чтобы зарядить телефон, достаточно просто положить его на устройство. Единственное, телефон должен поддерживать функцию беспроводной зарядки. В противном случае дополнительно придется купить специальный чехол.
Беспроводной динамик
купить за 6 320 рублей
Шведская марка Happy Plug отличается лаконичным дизайном и технологичностью. Динамик можно заказать на официальном сайте, а можно последить за коллаборацией марки с магазином H&M. В интернет-магазине уже продаются наушники и чехлы для iPhone, возможно, скоро получится купить и беспроводные динамики — они заявлены в коллекции.
Прибор дневного света
купить за 4 100 рублей
Лампа с ярким равномерным излучением имитирует дневной свет. Полезный гаджет для зимы, когда настоящего света недостаточно. Производитель утверждает, что если ею пользоваться (например, поставить на рабочий стол), то самочувствие улучшится, а усталость и депрессия отступят.
Беспроводной трекер окружающей среды
купить за 2 990 рублей
Крошечный прибор CliMate отслеживает влажность воздуха, температуру и уровень ультрафиолетового излучения в окружающей среде. Информация поступает через специальное приложение на смартфон, через него же можно управлять устройством и узнавать, как минимизировать неблагоприятное воздействие окружающей среды.
Датчики безопасности дома
купить за 4 990 рублей
Датчики Elgato Eve Door & Window крепятся на двери и окна и передают на смартфон информацию о том, закрыты они или нет. Отличный подарок для тех, кто беспокоится, уходя из дома.
Для тех, кто любит готовить
Людям, которые любят проводить время на кухне, не сложно выбрать подарок в любой ценовой категории. Если дарить, например, дорогой сувид вы пока не готовы, обратите внимание на домашние мелочи, которые будут кстати на любой кухне.
Доска из дуба для сервировки и подачи
купить за 650 рублей
Вещь, которая всегда пригодится в доме, где любят готовить и с радостью принимают гостей.
Медная турка
купить за 1 499 рублей
Любители кофе должны оценить такой подарок. Турка небанальной формы из высококачественной меди с латунной ручкой.
Приборы для сервировки
купить за 2 999 рублей
Сервировочный набор, выполненный из дерева и меди, в приятной упаковке. Отличный вариант для кухонных минималистов.
Подарочный набор «Эклеры и профитроли»
купить за 790 рублей
Приятный и недорогой подарок для того, кто только открывает в себе кулинарные таланты. В набор входит книга рецептов и аксессуары для приготовления кондитерских изделий.
Фартук из текстурной ткани
купить за 699 рублей
Настоящие мастера кухни знают, что фартуков и кухонных полотенец много не бывает. А значит, хлопковый фартук с удобным карманом не будет валяться без дела.
обложка: happystation.ru
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