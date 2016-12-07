Елена и Евгений совсем недавно переехали в новый комплекс апартаментов, оборудованных в бывшем заводском здании ЗИЛа. Их квартира — двухэтажный лофт вытянутой формы с единственным, но зато огромным окном. Застройщик продавал жилье с уже готовым ремонтом, но ребят он не устроил, и они решили переделать почти все по собственному вкусу. Ремонт закончили в рекордные три недели. Лена и Женя не обращались к дизайнерам и все придумывали самостоятельно. Общий метраж квартиры составляет всего 42 квадратных метра, и хозяева решили создать много разных зон, чтобы визуально увеличить пространство. В результате первый и второй этажи здорово отличаются друг от друга. На первом уровне, где располагаются гостиная и кухня, прослеживается индустриальный стиль; второй этаж, где оборудована спальня, похож на клуб со множеством ярких деталей, зеркал и диско-шаром.

Хозяева квартиры рассказали о том, как им удалось быстро закончить ремонт и почему пространство получилось именно таким.