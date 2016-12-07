Как ты живешьСемейная пара — о своем лофте на «Автозаводской»
В новой рубрике рассказываем о москвичах и их жилых пространствах
Мы решили, что некоторым интерьерам и их владельцам тесно в рамках рубрики «Квартира недели», поэтому придумали новую — «Как ты живешь». В ней будут необычные жилые помещения и истории их хозяев о вещах, ремонте и жизни в том или ином районе. В нашем первом выпуске рассказываем о небольших апартаментах молодой семейной пары.
Фотографии
полина полудкина
Елена и Евгений совсем недавно переехали в новый комплекс апартаментов, оборудованных в бывшем заводском здании ЗИЛа. Их квартира — двухэтажный лофт вытянутой формы с единственным, но зато огромным окном. Застройщик продавал жилье с уже готовым ремонтом, но ребят он не устроил, и они решили переделать почти все по собственному вкусу. Ремонт закончили в рекордные три недели. Лена и Женя не обращались к дизайнерам и все придумывали самостоятельно. Общий метраж квартиры составляет всего 42 квадратных метра, и хозяева решили создать много разных зон, чтобы визуально увеличить пространство. В результате первый и второй этажи здорово отличаются друг от друга. На первом уровне, где располагаются гостиная и кухня, прослеживается индустриальный стиль; второй этаж, где оборудована спальня, похож на клуб со множеством ярких деталей, зеркал и диско-шаром.
Хозяева квартиры рассказали о том, как им удалось быстро закончить ремонт и почему пространство получилось именно таким.
Елена и Евгений:
До того как поселиться в квартире, мы снимали большой дом за городом. Там было много пространства и масса своих плюсов, но собственная квартира почти в центре Москвы дает другие ощущения. Кроме того, теперь добираться до работы получается пешком за шесть минут.
Когда мы приобрели квартиру, сразу стали делать ремонт. В доме хотелось жить все меньше и меньше, поэтому параллельно с работами мы начали разбирать вещи. Предстояло от многого избавиться, потому что в апартаментах не так много места и хранить все просто негде. В итоге с нами переехали только самые необходимые и любимые предметы — например, наши музыкальные инструменты, сноуборды и лонгборды и, конечно, виниловый проигрыватель с коллекцией пластинок.
Стиль первого этажа определили барные стулья с велосипедными педалями, часы и светильники с лампочками накаливания — их мы купили в первую очередь. Сыграла роль и атмосфера самого здания, ведь это бывший завод, а значит, у нас самый настоящий лофт. Еще куда-то нужно было спрятать холодильник, потому что не хотелось его делать центром интерьера — так появилась идея спрятать его под барную стойку и найти такой деревянный слэб, который будет расширяться к стене и спрячет его.
Одну из стен решили сделать кирпичной. Прихожей в классическом понимании не получилось, да и не хотелось еще больше уменьшать пространство. Одежду мы вешаем на инсталляцию из дверных ручек и крючков, спрятанных под зеркалами. Люди, которые заходят к нам в квартиру, сразу попадают на кухню и в гостиную. Часть мебели для гостиной мы сделали собственными руками — например, стеллаж из водопроводных труб. Потом появилась идея сделать журнальный столик из палет и тех же водопроводных труб.
Долго думали, как использовать пространство под лестницей. Хотели поставить туда кресло-качалку, но из-за того, что места мало, качаться на нем было бы невозможно. В итоге решили повесить гамак. В нем очень здорово лежать и смотреть на поток проезжающих по ТТК машин.
Кстати, у нас был выбор: взять квартиру с видом на «трешку» или в сторону тихого двора. Но там в качестве вида из окна предлагалась обшарпанная крыша завода. Так что мы выбрали эту. Близость магистрали нам никак не мешает, мы почти не слышим шума и даже окно открываем без всяких проблем.
На втором этаже у нас спальня, она задумывалась немного в стиле фанк. Хотелось множества красок и света. На одной стене получились обои с объемным рисунком, для другой выбрали фиолетовые обои. После того как ремонт уже был готов и мы включили свет, увидели зазоры на стыках фиолетовых обоев, но переклеивать уже не хотелось, поэтому пришлось проявить фантазию и задекорировать стыки старыми пластинками. Мы покрасили их сердцевины в яркие цвета и покрыли лаком. Этот же прием использовали над кроватью, а по центру композиции разместили часы в виде пластинки. Все это создало цельную композицию с виниловым проигрывателем. Над проигрывателем висит картина «Птичка», которую нарисовал Женя.
Рядом с кроватью поставили столик с зеркалом, от него на стены и потолок мы выложили брызги из зеркал. Еще мы повесили диско-шар, умную лампу, меняющую цвета, и ультрафиолетовую лампу. Все это создает невероятную атмосферу, особенно после заката солнца.
Чтобы отгородить лестницу и частично занавесить окно, использовали шторку из разноцветных веревочек. Она немного китчевая, но сюда вписалась хорошо. Такую же, но белого цвета, мы повесили вместо двери в гардеробную, чтобы не загромождать пространство еще одной дверью.
Наша гордость — это санузел. Мы любим комиксы и тут оттянулись. Квартира же была с типовым ремонтом, ванную капитально переделывать не хотелось, но и смириться с обычной плиткой не получалось. Мы позвали нашу знакомую художницу, которая две недели по шесть часов в день создавала нам настоящее произведение искусства. Мы подобрали героев, которых хотели видеть, а она уже придумала общую концепцию. Она расписала не только стены, но и мебель внутри и дверь. Мы использовали гипсокартонные плиты, подходящие для влажных помещений. Нам кажется, что получилось очень здорово.
КомментарииПодписаться