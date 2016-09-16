В торговом центре «Метрополис» в конце октября откроется шестой магазин российского обувного бренда Portal. Это собственная марка магазина обуви Porta 9, открывшегося в Москве весной 2015 года. Об открытии нового места The Village рассказал основатель марки Алеко Илиопуло.

Новый магазин Portal расположится на первом этаже «Метрополиса». Здесь будет представлена только новая коллекция. Каждый сезон российский бренд выпускает более 250 моделей женской обуви.