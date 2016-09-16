В «Метрополисе» открывается шестой обувной магазин Portal
В торговом центре «Метрополис» в конце октября откроется шестой магазин российского обувного бренда Portal. Это собственная марка магазина обуви Porta 9, открывшегося в Москве весной 2015 года. Об открытии нового места The Village рассказал основатель марки Алеко Илиопуло.
Новый магазин Portal расположится на первом этаже «Метрополиса». Здесь будет представлена только новая коллекция. Каждый сезон российский бренд выпускает более 250 моделей женской обуви.
Portal
Адрес: Ленинградское шоссе, 16а/4
ВРЕМЯ РАБОТЫ:
с 10:00 до 22:00
Средняя стоимость одной пары составляет 10 тысяч рублей. Например, броги на тракторной подошве обойдутся покупателям в 8 500 рублей, а ботильоны с золотистым каблуком — в 10 500 рублей.
Пять других магазинов Portal работают в торговых центрах «Атриум», «Авиапарк», «Океания», «Мега Химки» и в универмаге «Цветной». Кроме того, до конца 2016 года Portal планирует открыть собственный интернет-магазин.
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