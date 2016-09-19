Основательница интерьерной мастерской aTable Татьяна Гедике открыла магазин европейской винтажной мебели Repeat Story в центре дизайна Artplay. Об этом The Village сообщили представители бренда. В шоу-руме представлены мебель и элементы освещения 1950–1980 годов производства Дании, Италии, Голландии, Бельгии, Англии и Франции. Все предметы Гедике сама отбирает во время путешествий по Европе. Часть из них реставрируют и выставляют в магазине, другую часть оставляют в том же состоянии — чтобы покупатель сам обговорил, какой хочет видеть отреставрированную мебель. Repeat Story Адрес: Artplay, ул. Нижняя Сыромятническая, 10, стр. 2 ВРЕМЯ РАБОТЫ:

с 11:00 до 20:00 FACEBOOK



Поставка новых товаров проходит раз в три месяца. Цены на стулья начинаются от 8 тысяч рублей, на кресла — от 16 тысяч рублей, на комоды — от 35 тысяч рублей, а на светильники от 6 тысяч рублей. Также шоу-рум предлагает товары в аренду для фотосъемки и других мероприятий.



Repeat Story работает с заказчиками из других городов, которые хотят внести изменения при реставрации, а также доставляет мебель в другие города и регионы.