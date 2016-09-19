В Москве на улице Кузнецкий Мост 23 сентября откроется флагманский магазин adidas Originals Moscow. Об этом сообщается на странице компании в Facebook.

«В магазине будут проходить презентации, мастер-классы, выставки и инсталляции. Именно здесь будут сконцентрированы актуальные коллекции, коллаборации и лимитированные релизы кроссовок», — говорится в анонсе организаторов.