На Кузнецком Мосту откроется магазин adidas Originals Moscow
В Москве на улице Кузнецкий Мост 23 сентября откроется флагманский магазин adidas Originals Moscow. Об этом сообщается на странице компании в Facebook.
«В магазине будут проходить презентации, мастер-классы, выставки и инсталляции. Именно здесь будут сконцентрированы актуальные коллекции, коллаборации и лимитированные релизы кроссовок», — говорится в анонсе организаторов.
adidas Originals Moscow
Адрес: улица Кузнецкий Мост, 6/3
Время работы: с 10:00 до 22:00
Магазин откроется в 18:00 экспозицией от четырех представителей московского художественного сообщества: в первый день работы художник Павел Кузнецов создаст арт-инсталляцию 100litsa «Москва в лицах», фотограф Мария Демьянова представит проект «Пустошь», музыкант Lapti запишет в честь открытия специальную визуальную композицию, а художник Михаил Рудаев будет оставлять свои теги на подарочной сумке каждого покупателя.
Авторы проекта уточняют, что дизайн магазина связан с историей столицы: там соединят элементы культурного наследия Москвы из разных эпох с современными тенденциями. При этом эксклюзивным релизом к открытию места станет лимитированная модель Gazelle Moskva из пака GTX — City Pack. Кроме того, первые покупатели магазина получат приглашение на официальную after-party открытия в пространстве «Кругозор» с участием британского хедлайнера KANO. Подробности о вечеринке в честь открытия можно узнать на официальной странице мероприятия в Facebook.
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