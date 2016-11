В торговом центре «Капитолий» открылся десятый по счету магазин кед и кроссовок Street Beat в Москве. Об этом The Village сообщили представители магазина.

Street Beat

Адрес: ТЦ «Капитолий», проспект Вернадского, 6 Время работы: 09:00–22:00 Facebook

Цены и ассортимент аналогичны другим магазинам сети. Здесь представлены бренды Nike, Jordan, Vans, Puma, New Balance, Converse, Asics, Onitsuka Tiger, The North Face, Crep, New Era. Кроме кроссовок и кед в Street Beat можно найти кепки, рюкзаки, сумки и спортивную одежду.

В сети проекта Street Beat 16 магазинов в семи городах России, десять из которых — в Москве. Найти подробную информацию об ассортименте и сделать заказ также можно на сайте магазина.