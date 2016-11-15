На ВДНХ в декабре откроется проект для пошива одежды, обуви и аксессуаров «Швейный цех». Об этом The Village рассказали его представители.

«Швейный цех» создает художник Тихон Пенкин. По его словам, в новом проекте он планирует шить одежду для повседневного пользования. Создавать вещи будут по индивидуальным заказам небольшими партиями. Ткани, из которых шьют вещи, делятся на два сегмента: стандартные и премиальные (шелк, кашемир). Выбрать тип ткани клиент сможет самостоятельно.

Также на территории «Швейного цеха» обещают проводить мастер-классы по шитью и кройке.