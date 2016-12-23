В Москве в Петровском переулке открылась третья парикмахерская Birdie. Об этом The Village сообщили представители заведения.

Birdie

АДРЕС: Петровский переулок, 8 Телефон: +7 (925) 576–79–70 ВРЕМЯ РАБОТЫ: ежедневно с 12:00 до 22:00 FACEBOOK

В перечень услуг парикмахерской входят стрижка, укладка, окрашивание, маникюр, педикюр, коррекция и окрашивание бровей. Так, стрижка с укладкой будет стоить 2 600 рублей, только укладка — 2 тысячи рублей и окрашивание — от 5 до 15 тысяч рублей. Для окрашивания волос в парикмахерской есть щадящие красители Davines и органические красители Organic Сolour Systems.

Цена на маникюр начинается от 1 600 рублей. В салоне используют лаки и средства ухода Deborah Lippmann, Zoya и Uslu Airlines. Коррекция и покрытие стоит тысячу рублей.

Первая парикмахерская Birdie появилась весной 2013 года в ответ на многочисленные просьбы знакомых девушек сделать место с акцентом на базовых парикмахерских услугах.