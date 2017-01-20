Петербургский магазин одежды Gate31 открыл шоу-рум в Москве. Об этом The Village рассказали его представители.

Gate31

АДРЕС: ул. Большая Новодмитровская, 36, дизайн-завод «Флакон», зона «Маркет» Телефон: +7 (499) 394–51–03 ВРЕМЯ РАБОТЫ: 10:00–20:00 instagram

Новый GATE31 расположился на территории дизайн-завода «Флакон», где занимает помещение площадью 150 квадратных метров. Говоря об одежде, основатели магазина подчеркивают, что сделали ставку на «минимализм и чистоту линий». Здесь собран базовый гардероб из коллекций российских и корейских дизайнеров. Также магазин сотрудничает со шведским обувным брендом Vagabond. Недавно у GATE31 запустился собственный бренд базовых вещей, выполненных из шерсти и вискозы.

Что касается цен, то в Москве они такие же, как в Петербурге. Дисконтные карты тоже действуют во всех точках. В GATE31 можно найти пальто по цене от 10 400 до 24 тысяч рублей, юбки — от 4 400 до 10 200 рублей, платья — от 5 220 до 12 тысяч рублей, свитера — от 5 990 до 11 800 рублей и рубашки — от 2 200 до 12 тысяч рублей.

Создатели GATE31 говорят, что сейчас концепция магазина расширилась. Теперь у них появились корнеры, например с австралийской косметикой Grown Alchemist и итальянскими средствами для волос Davines. Также в шоу-руме разместились предметы интерьера студии Krapiva и отдел книг от издательства Garage, где можно найти европейские издания SSAW, AnOther Magazine и Self Service.

Команда GATE31 планирует в ближайшее время открыть еще несколько магазинов в Москве. Шоу-румы в Санкт-Петербурге можно найти по адресам: ул. Рубинштейна, 16 и ул. Гороховая, 31.