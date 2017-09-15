Скидки дня

На сайте и в магазинах Mango до конца месяца продлится межсезонная распродажа со скидками до 50 % на мужские и женские вещи. К наступившему сезону за полцены здесь можно найти тренчи, пальто, блузки, платья, рубашки, брюки и сумки. На модели из коллекции Violeta скидка составляет 30 %.

C 15 по 17 сентября в магазинах «Иль де Ботэ», где представлена продукция марок Armani, Acqua di Parma, Clinique, Ermenegildo Zegna, Helena Rubinstein, Lancôme, Michael Kors, Tonymoly, Viktor & Rolf и Yves Saint Laurent, будет действовать специальная 35%-ная скидка. В числе товаров, участвующих в акции, — помады, лаки и блески для губ, палетки теней, подводки и множество другой декоративной и ухаживающей косметики, а также парфюмерия.

Vnukovo Outlet Village

16 и 17 сентября Vnukovo Outlet Village отмечает четвертый день рождения. В честь этого в магазинах аутлета будут действовать скидки до 70 % на Moschino, Paul Smith, Michael Kors, Tommy Hilfiger и другие бренды. Кроме того, в выходные там пройдет акция «Счастливые часы». В 12:00, 15:00 и 18:00 в магазинах торгового комплекса будет действовать дополнительная скидка 15 % на финальную стоимость.

В магазине и на сайте Brandshop обновлениями пополнился список товаров сентябрьской распродажи. В числе участников — позиции от японских брендов White Mountaineering и Blue Blue Japan, а также Puma, Garbstore и Norse Projects. Максимальная скидка здесь – 70 %.

На сайт 12Storeez время от времени стоит заглядывать в раздел Last Size. Сейчас здесь вещи последних размеров можно купить на 7 тысяч рублей дешевле их изначальной стоимости. Так, бархатное бордовое платье-комбинация сейчас стоит 2 900 вместо стартовых 9 900 рублей, за столько же можно купить джинсы с высокой посадкой. При этом размеры в разделе варьируются от XS до L.

Мероприятие Wonderzine и Monki закончилось, а 10%-ная скидка на вещи с ярлыками «выбор редакции Wonderzine» — осталась. Ищите их во всех магазинах бренда до 17 сентября.

Событие

Открытие магазина Etam Адрес: Манежная пл., 1, стр. 2

Сегодня в ТЦ «Охотный Ряд» открывается новый флагман французского бренда нижнего белья Etam. До воскресенья здесь будет действовать акция «Happy Opening» — при покупке любого бюстгальтера в подарок можно будет выбрать понравившиеся белье для полного комплекта. В субботу в магазине четыре часа будет играть диджейский тандем Maiden Obey, гости смогут попробовать французские десерты и выиграть подарочные сертификаты на 5 тысяч рублей.