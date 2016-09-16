На Ленинградском вокзале в Москве 20 сентября откроется первый в мире шоу-рум китайской компании AliExpress. Об этом сообщается на сайте РЖД.

Проект реализован Дирекцией железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД» вместе с Alibaba Group. В шоу-руме можно будет найти товары из более чем десяти категорий: от одежды и обуви до электроники и ювелирных изделий.

Ранее сообщалось, что российские власти работают над созданием маркетплейса для экспорта российских товаров за рубеж. Новая площадка должна стать «одним окном» для выхода российских производителей на мировые рынки, в том числе за счёт интеграции с AliExpress. Однако проект интеграции с китайской интернет-площадкой провалился.