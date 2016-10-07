В Москве открылся магазин селективной парфюмерии Selection Excellence
Первый парфюм-бар Selection Excellence открылся в торгово-развлекательном центре «Океания» на Кутузовском проспекте. Об этом The Village сообщили представители магазина.
По словам владельцев, Selection Excellence — это первый российский бренд натуральной селективной косметики. Каждый аромат придумывается создательницей бренда Марией Борисовой, а производятся духи в Бельгии.
В течение месяца магазин работал в «режиме инкогнито» для своих постоянных клиентов, тестируя концепцию парфюм-бара на посетителях.
Selection Excellence
Адрес: Кутузовский проспект, 57, ТЦ «Океания»
ВРЕМЯ РАБОТЫ:
с 10:00 до 22:00
В коллекции бренда более 30 ароматов. Все композиции мультигендерные, они раскрываются на мужской или на женской коже индивидуально. Любой аромат стоит 2 650 рублей за 30 миллилитров, других объемов в магазине нет. Если клиент хочет сделать кому-то подарок, можно упаковать духи в деревянный кейс и поставить сургучную печать. Стоить это будет 3 150 рублей.
Также в магазине продают сеты из десяти ароматов по три миллилитра за 2 750 рублей. Для сета можно выбрать любые запахи из ассортимента бренда. Кроме того, в продаже есть ароматы для дома объемом 10 миллилитров по 1 650 рублей. В будущем здесь будут также продавать гели для душа.
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