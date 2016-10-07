Первый парфюм-бар Selection Excellence открылся в торгово-развлекательном центре «Океания» на Кутузовском проспекте. Об этом The Village сообщили представители магазина.

По словам владельцев, Selection Excellence — это первый российский бренд натуральной селективной косметики. Каждый аромат придумывается создательницей бренда Марией Борисовой, а производятся духи в Бельгии.

В течение месяца магазин работал в «режиме инкогнито» для своих постоянных клиентов, тестируя концепцию парфюм-бара на посетителях.