Сайт британского онлайн-магазина Asos на протяжении нескольких дней не работает в России и Украине.

При переходе на страницу сайта появляется надпись access denied.

Компания обещает скоро восстановить работу сайта. Об этом представители Asos написали в Twitter в ответ на жалобу одного из пользователей.

The Village связался с представителями компании, они обещали предоставить комментарий в ближайшее время.

UPD (16:31): Представители Asos сообщили The Village, что работают над устранением неполадок.

«На данный момент у нас есть ряд технических проблем с российским сайтом, но мы делаем все возможное, чтобы наладить корректную работу в самые короткие сроки», — сказали в компании.