В центре дизайна Artplay 21–22 января состоится маркет «4 сезона». Об этом The Village рассказали в пресс-службе Artplay.

На выставке будет представлено около 2 тысяч изделий российских дизайнеров. Здесь можно будет купить теплые аксессуары, натуральную косметику, чаи и многое другое.

В зоне для мастер-классов гости маркета под руководством мастеров смогут изготовить свое хендмейд-изделие. Также организаторы обещают, что каждый зарегистрировавшийся на сайте посетитель сможет выиграть сертификат на 2 тысячи рублей.

Маркет «4 сезона» будет работать 21–22 января с 12:00 до 20:00 по адресу ул. Нижняя Сыромятническая, 10, строение 7. Вход на мероприятие свободный.