Магазин Uniqlo в торговом центре «Атриум» 10 мая закроется для подготовки к масштабной реконструкции. Об этом The Village рассказали представители бренда.

Закрытие одного из центральных магазинов на редизайн происходит в рамках проекта Uniqlo по развитию бизнеса в России. По словам представителей, магазин коснутся значительные изменения, включающие в себя расширение площади и обновление интерьера. Кроме того, Uniqlo в «Атриуме» станет первым магазином бренда в России, который представит новый дизайн. В пространстве будет также доступен новый формат концепции LifeWear. Магазин планируется открыть осенью.

Во время работ по реконструкции магазина одежду бренда можно будет приобрести в ближайших магазинах — Uniqlo в «Охотном Ряду» и в «Европейском». Также представители бренда рассказали, что весной 2017 года планируется открытие магазинов в «Золотом Вавилоне Ростокино» и «ГудЗоне».