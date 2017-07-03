Автор: ЛАНА НИСНЕВИЧ

Любое хобби требует затрат. Но некоторые требуют действительно серьезных вложений. Например, членство в гольф- и поло-клубах может стоить миллионы, цена на яхты и спорткары не опускаются ниже нескольких десятков тысяч евро. Но, чтобы попробовать позаниматься, не обязательно платить огромные суммы. The Village узнал, с чего начать, куда пойти и как сэкономить тем, кто хочет приобщиться к дорогим видам спорта.

Гольф

1 500–3 000 за час занятий

Суть игры заключается в том, чтобы за наименьшее количество ударов закинуть мяч в лунку. Главное правило — не трогать мяч ничем, кроме клюшки, после удара. У гольфа, помимо основных требований к турнирной игре, есть свод правил этикета. Например, запрещено давать советы во время игры и не предупреждать о летящем мяче.

В районе Москвы более десятка гольф-клубов как с 9-луночными полями, так и 18-луночными. Новичку, желающему сэкономить, вполне подойдут небольшие поля, тем более что и цены там намного ниже. Новичкам не придется покупать экипировку. Достаточно соблюдать дресс-код клуба. Остальное можно взять в аренду за небольшую плату.

Ольга Валова пресс-секретарь Ассоциации гольфа России Есть мнение, что лучшие поля только у закрытых клубов, но это не так. Есть общедоступные клубы, которые не уступают ни по красоте поля, ни по квалификации тренеров. В черте города, например, есть гольф-клуб «Тайгер», где групповой урок стоит 1 500 рублей за час занятий и индивидуальный — 3 тысячи рублей. В Раменках есть Московский городской гольф-клуб, где по программе I Love Play Golf за пять месяцев из новичка сделают турнирного игрока (за месяц занятий придется отдать 30 тысяч рублей. — Прим. ред.). В Подмосковье стоит обратить внимание на клуб Forest Hills, особенно девушкам. Здесь на чемпионском 18-луночном поле раз в неделю проходят «Женские четверги», где новичкам за 2 тысячи рублей можно позавтракать, поучаствовать в беседе о гольфе (этикет и правила) и потренироваться с профессионалом. Links Nation тоже открытый клуб с чемпионским полем в шотландском стиле; членство не требуется. О ценах лучше узнать напрямую. На базе этого клуба в конце лета должна заработать Академия гольфа. Интересный проект, ждем, чтобы поехать и посмотреть, что у ребят получилось. Самое интересное и бюджетное предложение по Москве — «Сити-гольф», где семь занятий стоят 10 тысяч рублей. Все происходит в центре Москвы, никуда ехать не надо.

Мария Верченова трехкратная чемпионка России, олимпийская рекордсменка по гольфу 2016 года Я начала играть в 12 лет в Чехии, находясь там на отдыхе с семьей. Моим первым тренером стал мой папа. На тот момент заниматься гольфом в Москве и правда было непросто и очень затратно. Но сейчас многое изменилось, появилось много хороших гольф-клубов с отличными полями, а для детей — бесплатные школы гольфа. Клюшки — недешевое удовольствие, но, если вы только начинаете играть, всегда можете взять их в аренду, иногда даже бесплатно, заплатив только за мячи. Опять же, есть специальные сайты, на которых можно купить подержанные клюшки. К внешнему виду гольфиста и даже просто гостя клубного дома предъявляется ряд требований, которые в зависимости от страны и клуба могут быть более или менее жесткими, но без воротничка поло и в джинсах вам лучше никуда не приезжать. Новичкам советую следующее: если вы круто попали по мячу, и он летит красиво, сильно, высоко, но не в ту сторону, скорее кричите: «Фо!» Другие игроки вас сразу же поймут и быстренько прикроют головы руками или даже лягут на землю. Также, улучшая навыки игры, стоит помнить о том, что ваш «hole-in-one» (попадание в лунку с одного удара) означает шампанское для всех игроков за ваш счет.

Где играть?

Конное поло

Если гольф называют спортом аристократов, то поло — это спорт королей. Для этой игры в Аргентине выращивают и тренируют специальных лошадей — поло-пони. Одна такая стоит 20–150 тысяч евро в зависимости от заводчика и натренированности животного. Полное обмундирование — шлем для поло, кожаные сапоги, бежевые бриджи, рубашка поло, хлыст, клюшка и защита на локти и колено — может выйти в 20 тысяч евро. Причем цвет бридж строго регламентирован Английской ассоциацией поло. Заявка на участие в турнире и аренда манежа тоже требуют немалых денег.

Однако для тех, кто хочет просто попробовать, есть несколько способов сэкономить.

Во-первых, можно взять первое бесплатное занятие в «Поло-клубе на Планерной». Курс из пяти занятий обойдется в 15 тысяч рублей. Если очень понравилось, можно купить академическое членство в «Московском поло-клубе» за 75 тысяч рублей. В годовое членство входит вся необходимая экипировка и занятия с тренером. Во-вторых, можно устроиться работать в конный клуб. Один из лучших игроков в России Борис Асоев начинал с конюха.

Ольга Гришина член Guards Polo Club в Англии, студентка Брюссельской школы протокола, в конном поло десять лет Я 20 лет в седле и десять лет в поло. Свой самый первый урок я взяла в «Московском поло-клубе», но затем уехала в Англию, где и продолжила обучение. Уже семь лет я живу в Австрии, там же тренируюсь, но играю в основном в Англии и Аргентине. Мой уровень — 12–15 голов — это очень быстро. Сначала нужно научиться ездить на лошади. Причем в поло нужна особенная посадка, она отличается от обычной выездки: мы подаемся вперед, чтобы произвести удар по мячу, и иногда даже привстаем. Тренироваться лучше два-три раза в неделю в течение полугода — только в этом случае ты сможешь нормально играть. А вообще, этому учишься всю жизнь. Кроме практики на поле, я хожу в зал. В игре участвуют практически все мышцы тела. Я занимаюсь приседаниями, тренирую руки для того, чтобы иметь возможность произвести мощный удар. Кроме того, нужно развивать координацию и реакцию. Это очень активный спорт: за игру я теряю до килограмма веса. У меня есть своя лошадь, она стоит в России, в остальных странах я арендую. Я никогда бы не позволила кому-то выбрать лошадь за меня. Все равно нужно самостоятельно взглянуть на нее. Я предпочитаю лошадей с мягким ртом и небольшим ростом — с моими 50 килограммами непросто управлять большой и неповоротливой поло-пони. А мягкий рот говорит о чувствительности животного и служит своеобразной гарантией, что оно мгновенно среагирует на движение поводьев.

Михаил Родзянко директор Moscow Polo Club, лучший игрок в поло в России, гандикап — 2 Поиграть в поло можно, не приобретая клубного членства. Я предлагаю такие услуги. Но поло в любом случае недешевое удовольствие. Членство в нашем клубе стоит 400 тысяч рублей, но для новичков есть академическое — 75 тысяч рублей. В это членство входят 10 уроков и право пользования клубом в качестве полноценного участника в течение всего года. Для членов один урок у меня стоит 7 500 рублей и длится час. Обычно 10–20 уроков хватает, чтобы хоть как-то выйти в игру. Затем нужен год, чтобы почувствоваться себя игроком. Для тех, кто хочет приехать и просто понять, что это такое, я могу провести разовый урок за 10 тысяч рублей. В эту сумму входит все необходимое для игры, ничего из экипировки докупать сверху не нужно. В любом случае, тренироваться лучше только у профессионалов. Спорт опасный, и обучение должно быть с минимальным риском, при этом с нарастанием скорости и сложности лошадей. Есть разные подходы к обучению, и аргентинцы безусловно лучшие игроки в этом спорте, но, так как они играют в поло с детства, они не сталкивались с проблемами, которые возникают у новичков. Лучше начинать с профессионалом, который осознанно проходил весь этот путь сам. Ограничений по весу или росту для игроков у нас нет. Даже можно заметить, что чем выше игрок, тем дальше он может дотягиваться клюшкой до мяча. Кроме нашего клуба, можно съездить в поло-клуб на Планерной — он на более любительском уровне, но там сейчас есть около 15 лошадей, и они вполне себе активно играют. У нас 60 голов, и круглый год работает академия поло, где можно научиться играть у профессиональных игроков. Еще есть «Ферма в Потапово», которую открыл мой сосед. У них там восемь лошадей, играют немного, но экоферма во французском стиле очень уютная.

Где играть?

Яхтинг

2 500–3 000 рублей за регату

Регата — это гонки на парусных лодках. Но не на таких, которыми хвастаются миллиардеры и которые скрывают чиновники, а на небольших и маневренных. Регаты также проводят на круизных яхтах, и цена такого путешествия сравнима с отдыхом на недорогом курорте.

В Московской области достаточно яхт-клубов, где можно обучиться шкиперскому мастерству, принять участие в гонке и арендовать судно, чтобы добраться до теплых берегов. Для участия в занятиях в самом начале никаких особых навыков не требуется, а из экипировки нужны только перчатки. Стоимость участия в регате (два-три часа гонок на воде) — порядка 3 тысяч рублей. Для тех, кто решит уйти в море надолго, есть широкие возможности для карьеры. Можно работать шкипером по найму, обучать других капитанов или перегонять яхты на большие расстояния.

Александр Сколков бывший главный редактор FurFur, ныне управляющий партнер яхтенной школы «Сила ветра» Наверное, самый комфортный способ попробовать яхтинг — это съездить на выездную регату на крейсерских яхтах. У нас в «Силе ветра» это выглядит как большой фестиваль на воде: около 200 человек (по восемь-десять на каждой лодке) вместе путешествуют, купаются, гуляют и устраивают вечеринки. Стоит такое удовольствие около 500 евро, что сопоставимо с ценой на гостиницу в те же даты. Есть еще и гоночные мероприятия, например, тот же Marmaris International Race Week, где участие стоит около 900 евро. Туда обычно приходят люди чуть более опытные, которые хотят именно гоняться, хотя можно поехать, будучи совсем новичком. Мне, честно, больше нравится именно такой вид яхтинга. Да, в круизе можно увидеть много чего красивого, но в гонках просыпается безумный азарт. Но существует и еще более простой способ попробовать яхтинг — просто прийти к нам в «Орешку» (Пироговское водохранилище, Ореховая бухта, яхтенная школа «Сила ветра». — Прим. ред.). Разовое посещение стоит 2 500 рублей, и 1 750 рублей — при покупке командного абонемента. Тренировки длятся по 2,5 часа, для всех, кто идет в первый раз, мы проводим бесплатные вводные лекции, где рассказываем, как начать заниматься яхтингом. Цель таких тренировок — не просто пройти аккуратно по маршруту, а наоборот, отжимать у противников ветер, сближаться яхта к яхте на небезопасное расстояние, выталкивать противника за стартовую линию, короче, стараться прийти первым. Здесь нужна слаженная команда, которой постепенно придется обзавестись, а воевать нужно будет буквально за сантиметры. Новичку на яхтинг в каком-то несложном регионе вроде Турции или Италии ничего особенного с собой брать не надо — ветровки и очков будет достаточно. Но, когда человек начинает серьезно этим заниматься (становится капитаном или попадает в гоночную команду), он обязательно заводит специальный мешок и начинает копить в нем всякий хлам. Например, изоленту, блоки, веревки, карабины, всякие муфты, спортивные ручки для лебедок, налобные фонари, навигационные инструменты — и много чего еще. Покупать все это лучше в интернете, если конкретно знаешь, что тебе нужно, но можно и в Москве — например, в магазине «Мореман» или «Канатный ящик». Мы постоянно боремся со стереотипами. Одни думают, что яхтингом занимаются замасленные мужики в тельняшках, другие, что яхтинг — это история про бабло, огромные яхты и Сен-Тропе. А на самом деле все это намного проще и интереснее, и собственную огромную яхту для этого совсем необязательно покупать. Когда у тебя уже есть лицензия капитана и небольшой опыт, ты легко можешь собирать друзей и возить их в открытое море, кайфовать от красивых мест, пить апероль и познавать мир новым, ни на что не похожим способом. А если совсем прикипит, то можно начать яхтингом зарабатывать — например, перегоняя яхты с места на место или обучая других капитанов.

Анна Мстиславская руководитель PR-службы Всероссийской федерации парусного спорта Обычно первое знакомство происходит так: вы приезжаете в яхт-клуб, платите заявленную сумму, идете на борт лодки, где вместе с вами будут гоняться еще несколько человек, и проводите в зависимости от погодных условий две-три-четыре гонки. Причем здесь вовсе не обязательно иметь какие бы то ни было сертификаты и права. С вами на яхте будут опытные рулевые, которые скажут, что и как делать. Где это можно сделать? Например, в Москве на Водном стадионе есть Royal Yacht Club. Компания PROyachting проводит гонки на Химкинском водохранилище в черте города. В регатах гоняются как совсем неопытные люди, так и бывалые. Расписание такое: вторник, среда, суббота и воскресенье. В ближайшем Подмосковье на водохранилищах (Клязьменское, Пироговское, Пестовское и другие) есть «Ореховая бухта», «Галс», «СпортФлот», «Навигатор», «Парусная академия», «Патриот», «ПИРогово». Все работающие школы и клубы можно найти на сайте Всероссийской федерации парусного спорта. Если есть желание стать капитаном, то в клубе все подскажут. В общих чертах теоретический курс выглядит так: в зависимости от запроса (матрос или капитан) — от 40 до 96 часов обучения, в зависимости от интенсивности — до 14 дней. Морская практика — занятия на воде, морские переходы — тоже не более двух недель. Потом экзамены и получение сертификата. В России есть школы и клубы, где можно пройти обучение по программам International Yacht Training (IYT) и Royal Yachting Assosiation (RYA) с яхтенной практикой (занятия на воде) за рубежом. Цена зависит от того, какие права вы хотите получить: матроса (члена экипажа) или капитана/шкипера. Обучение ведется поступательно — от сертификата матроса к сертификату капитана.

Где начинать:

«Ореховая бухта» Московская обл., деревня Болтино, ул. Ореховая, Пироговское водохранилище PRO-yachting Москва, Ленинградское шоссе, 39, стр. 6 «Конаково Ривер Клаб» Тверская обл., г. Конаково, ул. Пригородная, павильон 8, Иваньковское водохранилище «ПИРогово» Московская обл., 3-я линия, Мытищинский район, Клязьминское водохранилище «СпортФлот» Московская обл., деревня Болтино, Пироговское водохранилище

Триатлон

1 500–2 500 рублей за час тренировки

Триатлон появился в 20-е годы XX века во Франции и имел дистанцию, которую сейчас называют «для новичков». Современное троеборье — бег, велосипед и плавание — является олимпийским видом спорта и насчитывает более десяти дистанций, некоторые из которых умножают расстояния в два, три и даже десять раз. Например, в трипл дека ультратриатлоне нужно проплыть 114 километров, проехать 5 400 километров и пробежать 1 260 километров.

Главные расходы в триатлоне — это велосипед и поездка к месту соревнования. Участие стоит от 1 500 рублей до тысячи евро. Готовиться лучше под контролем профессионала, иначе могут быть серьезные травмы. Самый экономный вариант — взять тренера на три-четыре тренировки, посмотреть обучающие видео, начать готовиться за год, постепенно увеличивая нагрузки, и в последний месяц снизить темпы, чтобы набраться сил перед забегом. Все оборудование можно приобрести через частные объявления или взять в аренду, а тренера проще всего найти в фитнес-клубе, где есть бассейн.

Павел Растригин тренер по триатлону, мастер спорта международного класса Триатлоном можно заняться, не обладая большими средствами. Велосипед можно купить не за 200–300 тысяч рублей, а за 30–40, и просто заниматься самостоятельно. Но по-хорошему тренер нужен: он составит план-график тренировок и поставит технику. А то некоторые первый месяц бегут по 5 километров, а потом начиная со второго бегут сразу 10 километров, и уже к четвертому месяцу вылетают колени, случаются травмы голеностопа, тазобедренного сустава, спины. Когда ко мне человек приходит, мы бегаем по времени — например, полчаса бега на ровном пульсе, где пять минут бег и две минуты — ходьба. В плавании тоже важна техника: нужно уметь правильно расходовать силы, иначе долго не проплывешь. За год можно подготовиться к Ironman, но только если есть спортивное прошлое. Те, кто говорит, что подготовит быстрее, просто не заботится о вашем организме. Нужно тренироваться три-четыре раза в неделю. В Москве одно занятие стоит от 2 500 до 5 тысяч рублей. Можно еще заниматься в школе — например, I Love Triathlon — стоимость 35 тысяч рублей за девять недель. Тренироваться лучше всего на Крылатских холмах — там есть олимпийская велосипедная трасса. Еще можно выезжать на платные дороги с машиной в сопровождении, но это опасно. Некоторые ездят в Кленово, в Подмосковье — там есть 22-километровый круг с хорошим асфальтом и небольшим потоком машин, а также несколько чистых водоемов. Все необходимое для триатлона можно арендовать, например, на Rent Station. Там есть все: гидрокостюмы, стартовые комбинезоны, велосипеды, кроссовки, колеса, шлемы. Правда, хороший велосипед все равно обойдется недешево — от 3 тысяч рублей в день, и дают его минимум на неделю. Но это нормальная практика: нужно же еще привыкнуть, обкатать к соревнованию.

Леонид Шангин основатель стартапа Sailplay, участник Half Ironman 2015 Я узнал о триатлоне через своего знакомого на Facebook. Просто увидел в ленте, что он собирается на половину Ironman Mallorca, и решил посмотреть, что это такое. Там было написано, что нужно проплыть 2 километра, примерно 90 километров проехать на велосипеде и пробежать полумарафон — 21 километр. Для людей, которые ничего подобного не делали до этого, эти цифры кажутся сумасшедшими, будто это сделать нереально — и от этого это сделать еще сильнее хочется. Вот он едет, а я что, не мужик, что ли? Нашел я эту публикацию где-то в июле 2014 года, а сам полу-Ironman должен был пройти в мае 2015-го. Я решил сначала зарегистрироваться, а потом уже начал готовиться. И мне это очень помогло, так как раньше, когда я начинал заниматься каким-то спортом, меня хватало на несколько недель или месяцев, а потом я забивал. А тут я поставил конкретную цель, запланировал дату, заплатил деньги, всем об этом рассказал, поэтому забить я уже не мог. В принципе, половину Ironman может пройти каждый, особенно если тебя не волнует какой-то рекордный результат. После всех регистраций у меня было девять месяцев для подготовки. Тогда я хоть как-то умел плавать, но при этом никогда не бегал, а на велосипеде катался последний раз, когда мне было лет семь. Тренера я нашел в местном фитнес-клубе: просто пришел в бассейн, и тренер, который там был, оказался профессионалом в области триатлона — мы стали заниматься плаванием и бегом. На велосипеде я старался ездить сам. Я занимался три раза в неделю, но по идее нужно чаще. И если с бегом и плаванием как-то проще — выделил час в день, и, считай, полноценная тренировка, то с велосипедом надо куда-то выбираться, например в Крылатское, и тратить 2,5–3 часа, а это не всегда выходит. Поэтому к моменту соревнований у меня получилось покататься на велосипеде семь раз. Заявка стоила 250 долларов плюс перелет туда-обратно (не помню уже сколько), шлем за 150–200 долларов, ботинки для велосипеда — 150 долларов, триатлонная форма — 200 долларов, гидрокостюм — 200 долларов, беговые кроссовки — 100 долларов. Для первого заезда я купил самый простой шоссейник за 35 тысяч рублей (это было еще до повышения курса). Есть еще специальный триатлонный, но, в принципе, ты и на обычном шоссейном можешь участвовать. Сейчас я уже купил себе велосипед покруче, и он стоит больше 2 тысяч долларов. Тренеру я платил 1 500 рублей за занятие и суммарно за всю подготовку отдал, наверное, 40 тысяч рублей. Он составил мне программу на все время подготовки, и суть ее состояла в том, что ты постепенно увеличиваешь нагрузки и за месяц до [старта] снижаешь их и тренируешься в спокойном режиме, чтобы набраться сил перед самим соревнованием. Я помню, что в последнюю неделю просто отдыхал.

Российские триатлоны:

Парапланеризм

2 000 рублей за занятие

«Попутного тебе ветра, и чтоб у тебя все сложилось» — самое злостное пожелание неудач у пилотов. Ветер, если и нужен, то только встречный, а сложение крыла приводит к падению. Параплан называют спортом для ленивых: особой физической подготовки здесь не требуется, только умение определять потоки воздуха по облакам, птицам и местности. Парапланерист взлетает с небольшого обрыва, поднимается и парит в воздухе пару часов. Основные расходы здесь связаны с экипировкой — весь рюкзак, состоящий из купола, подвесной системы и защиты, стоит порядка 200 тысяч рублей. Но зато его удобно брать с собой в путешествие и изучать просторы с высоты.

Обучаться лучше сразу на пригодной для полетов местности. Профессионалы советуют уделить неделю обучению в Крыму или Турции: там наиболее комфортные условия, и поездка туда стоит не так дорого. В столице практически нет подходящих холмов и действуют ограничения на полеты. Но все же есть несколько точек, откуда с помощью буксировки получится взлететь как минимум на 300 метров.

Александр Кривша пилот с 20-летним стажем, конструктор парапланерной техники Для занятий парапланеризмом нужно купить сам купол, подвесную систему с сидушкой, подножкой и протекторами для спины, запасной парашют, а лучше два, шлем, ботинки с фиксацией голеностопа и толстой подошвой для амортизации при торможении, вариометр-высотомер, рацию и систему GPS. Плюс непромокаемый и дышащий комбинезон. Ну и протеиновые батончики не забудьте: бывает по несколько часов паришь над землей. Если есть деньги, можно докупить очки с желтыми или оранжевыми светофильтрами, систему для питья. Все выше перечисленное умещается в большой туристический рюкзак, который весит порядка 15–25 килограммов, — с таким легко путешествовать по миру и искать восходящие потоки. В Москве холмов практически нет, только совсем мелкие, которые для обучения хорошо подойдут. В Крылатском есть холм, с которого можно взлететь на высоту в два метра. Еще есть электростанция (Загорская ГАЭС. — Прим. ред.). Но все это несерьезно. В московском регионе есть еще один способ летать на параплане — через лебедку. Ты делаешь два шага, а потом тебя подбрасывают на высоту 300–500 метров. Отсюда ты отцепляешься и ловишь поток. Так порядка тысячи пилотов ездят в эти пять московских точек (Кончинка, Каменка, Рыболово, Истра и Чисмена). Я езжу в Кончинку в 104 километрах от МКАД на юг по Новокаширскому шоссе и туда же на Каменку. Можно вылететь из одного места и прилететь в другое, чтобы потусить с разными компаниями. Но, вообще, основные траты связаны с путешествиями. Везде разные условия: где-то летишь над равниной, где-то в горах-пятитысячниках. Где-то приземлился и пошел в таверну, а где-то сел и добираешься два дня до деревни с пастухами. Учиться парапланеризму можно у тренера за 2 тысячи рублей или в школе. В школе день занятий стоит примерно 6–8 тысяч или весь курс 20–40 тысяч рублей. Тем, кто уже освоил параплан, советую слетать в Крым, Коктебель, в Турцию, село Олюдениз, и во Францию, Альпы. Там комфортные полеты без сюрпризов. Для аренды параплана или старта на лебедке в Москве и в Европе вас могут попросить показать лицензию пилота, но я делаю так: сдаю внутренний экзамен. Сдаю тест на знание управления парапланом и демонстрирую работу с крылом на земле. Так же я делал и во Франции, и в Германии. Но при желании в Москве можно получить пилотскую лицензию в Международной авиационной федерации (ФАИ).

Где начинать

Парадром «Кончинка» Московская обл., 104-й километр от МКАД по Новокаширскому шоссе Парадром «Каменка» Московская обл., 135-й километр по Каширскому шоссе «Рыболово» Московская обл., деревня Рыболово Истра Московская обл., г. Одинцово, Красногорское шоссе, 2 Чисмена Москва, Локомотивный пр-д, 21

Автоспорт

550–850 рублей за занятие

«Формулу-1» можно назвать самым дорогим из представленных видов спорта. Оборот одной команды может достигать 250 миллионов фунтов стерлингов. Стать ее пилотом теоретически можно, но начинать все равно придется с малых дисциплин вроде картинга.

Самыми популярными дисциплинами являются кольцевые гонки, ралли, дрифт, дрэг-рейсинг (разгон по прямой), троф и автокросс. Все они проводятся на личном или арендуемом автомобиле. Занятия с тренером стоят здесь 3 тысячи рублей, а 1 500 рублей придется заплатить за заезды на картодроме при самостоятельном обучении.

Супруги Виктор Котов и Анна Прядкина руководитель проектов в ООО «ЦЭС» и начальник отдела по взаимодействию с корпорациями в VTB Capital В автоспорте семь лет, участники Кубка России гоночной серии Mitjet 2.0 2017. Мы пришли в картинг семь лет назад. С этого все и началось. Пришли вшестером и дружно навезли Ане. На следующий день она позвонила в этот картодром (Forza Karting. — Прим. ред.) и спросила: «Нет ли человека, который бы объяснил, как правильно ездить?» До этого она ни разу не водила машину. Тренер оказался офигенным, и через несколько месяцев, когда мы встретились на одном университетском соревновании, ни у кого не было шансов ее обогнать. Как вообще происходит тренировка: ты сидишь в машине, наворачиваешь круги, а тренер сверху наблюдает и по рации говорит, где притормозить, где нажать газ, где заехать пошире, а где поуже. Всю экипировку на картинге дают в аренду. Начинать можно в Le Mans Karting Club или Arena Play — эти картодромы удобно расположены, и там хороший парк прокатных картов. А когда уровень пилотажа становится выше, лучше ехать уже в Forza Karting: там и трасса интереснее, и клубные машины мощнее, и уровень конкуренции среди катающихся посерьезнее. Мы занимаемся разными дисциплинами автоспорта, но 95 % — это все равно картинг. Это основа, с чего стоит начинать всем гонщикам. Наши родственники вообще долго не понимали, чем мы занимаемся, пока не увидели нас в телевизоре на большой машине. Мы сейчас участвуем в Mitjet 2.0 — это кольцевые гонки на кузовных гоночных автомобилях, которые проходят в шесть этапов в течение всего лета. За 2,4 миллиона рублей (по 1,2 миллиона рублей с каждого) мы оплатили участие, арендовали машину, механика. Еще в эту сумму входят тренировочные и квалификационные круги. На экипировке я сбюджетил: купил все за 110 тысяч рублей, Аня экономить не стала и потратила 250 тысяч рублей. Если все так подсчитать, для одного участника Mitjet обходится под 2 миллиона рублей, это не считая «крашей». А они порой случаются. И в этом случае можно влететь до 5–10 тысяч евро. Причем неважно, кто виноват, каждый платит сам за себя. Такова этика. Ради фана и любительских гонок на закрытых трассах мы купили «ведро» — старую BMW за 100 тысяч рублей. Ну, пока это так себе машина: постоянно ломается и с трассы сама не возвращается. Сначала она нас катает, а потом — мы ее. Вообще, если есть желание, можно кататься хоть на своей машине под открытым небом — например, в Троицком. Там на озере вполне можно погоняться.

Александр Дударев тренер, владелец магазина экипировки, в автоспорте 13 лет. Народный пилот 2017, призер и победитель ралли-спринтов, классического ралли и различных соревнований по картингу Я с детства любил гонки. Смотрел «Формулу-1» с отцом, скупал все возможные игрушки про гонки, мечтал участвовать в ралли. В 14 лет купил свой первый мотоцикл — старенький, советский, зато свой, честно заработанный копанием картошки. В 16 лет я первый раз отправился на картинг. Мне, честно говоря, тогда он не сильно понравился, я все грезил о ралли. Но вот в первый же заезд как-то так вышло, что я побил рекорд трассы. Понял, что новички в нормальных картодромах не ставят такие рекорды и нашел места, где гоняются настоящие пилоты. В 17 лет устроился барменом и все заработанные деньги откладывал на свою первую раллийную тачку. Через год или два я ее построил. Вышло где-то 10 тысяч евро. Сейчас можно вполне себе нормальную и за 7 тысяч собрать. Или взять в аренду. Но там, по сути, те же деньги получаются: 1–2 тысячи евро за одну гонку, и не дай бог, если разобьешь. А в ралли «краши» постоянно случаются. Все требования к машине, правила управления и нюансы трасс я изучал на форумах и в книжках. Так уж вышло, что к 30 годам я так ни у кого и не поучился. Единственное — сходил на курсы «рулежки» (скоростного вращения руля. — Прим. ред.) и на технику стенограммы, чтобы составлять маршрутный журнал — это необходимо экипажу в ралли. Для тех, кто не хочет заморачиваться и готов заниматься гонками только ради фана, можно участвовать в любительских соревнованиях. Это кольцевые бесконтактные гонки серии Time Attack, например MaxPowerCars и RHHCC. Ты можешь приехать на своей машине, внести порядка 15 тысяч рублей взноса и пробовать себя на время или ради удовольствия. В твоем распоряжении судьи, соперники и огражденная трасса.

Где начинать

Фотографии: Обложка – fifranck - adobe.stock.com, 1 – Daxiao Productions - adobe.stock.com, 2 –fifranck - adobe.stock.com, 3 – Конаково Ривер Клаб & Panda Bar, 4 – jeroval - adobe.stock.com, 5 – Freestocker - adobe.stock.com, 6 – Sergey Ryzhov - adobe.stock.com