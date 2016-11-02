В отопительный сезон уровень влажности в помещениях резко падает — примерно до 25–30 % при норме в 40–60 %. Это приводит к тому, что мы начинаем гораздо хуже себя чувствовать: кожа сохнет и трескается, слизистые оболочки пересыхают и теряют свои защитные качества, а значит, мы становимся более уязвимыми перед различными респираторными заболеваниями и инфекциями и тяжелее их переносим. Страдают и комнатные растения, питомцы, мебель и деревянные полы. Правильно подобранный увлажнитель воздуха помогает справиться с проблемой. Как разобраться в многообразии моделей и выбрать подходящий прибор, рассказал Кирилл Коренев, старший специалист сети магазинов электроники.

Решение, какой именно увлажнитель выбрать, зависит от вашего бюджета, площади помещения, где вы предполагаете его использовать и таких факторов, как, например, аллергия или наличие в доме детей.

Удобнее всего увлажнители с большим объемом бака для воды: тогда не придется заливать в него воду слишком часто. В любой прибор лучше заливать дистиллированную или фильтрованную воду, потому что жесткая вода из-под крана спровоцирует образование известкового налета, от которого очень сложно избавиться. Следите за состоянием устройства, чтобы вода в нем не застаивалась и не цвела, иначе вся польза будет сведена на нет.

Классический увлажнитель

Такие приборы еще называют холодными увлажнителями. Вода попадает на испарительный элемент, а вентилятор выдувает получившийся холодный пар. Существует также самая примитивная система, которую тоже можно отнести к классическим увлажнителям: в резервуар наливается вода, а испарителем служит специальная ткань или бумага. Такие увлажнители лучше ставить рядом с батареями или другим источником тепла, а также в местах наибольшей циркуляции воздуха — так они будут интенсивнее работать.

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Ультразвуковой увлажнитель

Вентилятор забирает сухой воздух из помещения, прогоняет его через устройство, где он цепляет мельчайшие частички воды, которые получились при помощи ультразвука, а потом выдувает влажный воздух, похожий на туман. Это самый популярный вид увлажнителей, потому что безопасен и подходит практически для любых обстоятельств и помещений. Работает довольно тихо. Можно выбрать компактную модель или большую — для просторных комнат.

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Паровой увлажнитель

Такой увлажнитель испаряет воду методом кипячения — грубо говоря, как обычный чайник. При покупке обратите внимание на наличие гидростата, чтобы прибор отключался автоматически по достижении заданной влажности.

В противном случае влажность в помещении будет слишком высокой, а это может спровоцировать появление плесени.

Главный плюс таких увлажнителей: часто в комплекте с ними идет ингаляционная насадка, которой удобно пользоваться в медицинских целях. Кроме того, паровые увлажнители способны прогонять в сутки до 16 литров. Так что они подходят даже для довольно больших помещений. В качестве минуса можно назвать высокое потребление электричества и далеко не бесшумную работу.

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Мойка воздуха

Прибор, который одновременно увлажняет и очищает воздух, прогоняя его через специальный фильтр, на котором оседают микрочастицы пыли. В результате постепенно воздух в помещении становится чистым, а пыли и шерсти животных на поверхностях скапливается значительно меньше. Поэтому это отличный выбор для аллергиков и владельцев питомцев. Главный минус — цена на такие устройства довольно высокая.

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Обложка: BONECO