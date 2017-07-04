Гид The VillageЗеленый свет: 10 советов, как вести экологичный образ жизни в городе
The Village рассказывает о полезных сервисах и привычках
Текст: Елена Фирюлина
Большинство горожан считают, что вести экологичный образ жизни в мегаполисе крайне сложно. The Village рассказывает, какие полезные привычки и сервисы помогут сделать жизнь в городе более «зеленой» и заодно сэкономить.
1. Сдавайте ненужные вещи в пункты сбора или продавайте их
У каждого дома есть ненужные вещи, которые могут оказаться полезными для кого-то другого. Самый очевидный совет — не торопиться выбрасывать одежду и предметы на свалку, а подарить им вторую жизнь: так вещи будут приносить пользу еще некоторое время. Жалко отдавать бесплатно? Продайте вещи на «Авито». К тому же старые добрые комиссионные магазины никто не отменял. Туда принимают далеко не все, но, совместив эти два пункта (отдать-продать), можно грамотно, а значит, экологично распорядится лишними вещами в доме. Разобрать, наконец, шкаф. Или балкон.
О том, что делать с вещами, которые больше не нужны: «Куда отдавать в Москве ненужную одежду и другие вещи».
Также можно воспользоваться услугами благотворительного фонда «Добрый ящик» — точки сбора вещей расположены в «Гоголь-центре», на территории дизайн-завода «Флакон», в культурном центре «ЗИЛ» и других местах.
Еще один полезный ресурс — «Дарудар». Там можно отдать или получить в подарок почти все — от настоящего веретена до квадрокоптера или браслетов Xiaomi.
2. Пользуйтесь транспортом совместно
Автомобили ежегодно выбрасывают в атмосферу сотни тысяч тонн загрязняющих веществ. Вывод простой: чем меньше машин, тем лучше природе. Рациональные люди уже давно пользуются сервисами, которые позволяют найти попутчиков и разделить расходы на поездки. Подобные ресурсы помогают водителям окупить бензин, а вы доезжаете дешевле, чем на любом общественном транспорте, и не думаете о расписании.
Совместные поездки — так называемый райдшеринг — можно организовать с помощью сервисов BlaBlaCar или BeepCar. По словам Анны Артамоновой, вице-президента Mail.ru Group, основную аудиторию райдшеринга можно условно разделить на две части: «Первая — те, кто пользуется сервисом для экономии денег, поскольку такие путешествия дешевле любого общественного транспорта. Вторая — те, кому нравится идея сервиса и сопутствующие ей бонусы: общение с местными, погружение в культуру, рациональное потребление». С помощью сервисов можно найти автомобилиста, который едет по вашему маршруту и готов подвозить пассажиров. Выбрать водителя помогут рейтинги и отзывы.
3. Берите вещи в аренду
В аренде вещей нет ничего странного или зазорного — такую практику можно сравнить с арендой жилья в путешествии: никто не покупает квартиру или дом за границей на две недели. К примеру, приложение Locolo позволяет сдавать свои вещи и зарабатывать на этом или арендовать нужные предметы самому (и экономить).
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4. Перемещайтесь пешком или на велосипеде
Пешие прогулки не наносят вреда природе и улучшают самочувствие. Этот совет особенно актуален для тех, кому повезло жить недалеко от работы: лучше прогуляться полчаса до офиса, чем потратить это время на поездку в общественном транспорте. 60 минут в день — это пять часов прогулок на свежем воздухе за рабочую неделю, не говоря уже о пройденных километрах.
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Приложение для пеших прогулок по Москве
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На работу можно добираться и на велосипеде: современные модели легкие, удобные и занимают мало места в квартире. Кроме того, в Москве и Петербурге летом работают сервисы городского проката: Velobike, Velogorod и множество частных прокатных контор.
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5. Путешествуйте по родному краю
В XXI веке мы привыкли ездить быстро и далеко. Для этого есть только один способ — самолет. Перелет на расстояние 2 500 километров дает 1,3 тонны выбросов парниковых газов на каждого пассажира на борту — за время одного такого полета расходуется годовая норма вредных выбросов на человека. Попробуйте исследовать родной край, по которому можно передвигаться на тех же велосипедах или на арендованном автомобиле вместе с друзьями, а самолеты оставьте на одно-два больших путешествия в году.
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6. Обменивайтесь жильем и снимайте у местных
Для аренды жилья есть целый набор сервисов, часть из которых полностью бесплатны, а на других требуется годовая подписка.
— Couchsurfing — поиск вписок в любой точке мира.
— Home Exchange, «Обмен домами» — бесплатный обмен жильем на время отпуска.
— Workaway, Help Exchange: волонтерство — работа в обмен на жилье и еду.
— Airbnb — аренда комнат и квартир.
7. Питайтесь здоровой едой
Питаться экологически безопасными продуктами полезно не только для организма человека, но и для природы в целом: такие продукты выращены без применения удобрений и пестицидов, которые разрушают природный баланс. Поддерживайте местных производителей. Это снизит необходимость в дальних перевозках из заморских стран, что, в свою очередь, уменьшает количество вредных выбросов в атмосферу.
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8. Собирайте мусор раздельно
В России раздельный сбор мусора, облегчающий переработку отходов, до сих пор не получил повсеместного распространения. Положить каждый вид бытовых отходов в свой контейнер — это даже забавно и похоже на сбор конструктора: потратьте минуту на то, чтобы правильно выбрать контейнер и сложить пластик, стекло и бумагу раздельно.
Редакция популярного сайта об экологичном образе жизни Recycle Mag подготовила карту пунктов приема раздельного мусора по всей России. Карту поддерживают волонтеры, которые не только добавляют новые места, но и самостоятельно организуют точки сбора раздельного мусора во дворах, не дожидаясь приказов сверху.
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9. Используйте меньше пластика в быту
В это трудно поверить, но всего 40–50 лет назад в мире не было пластика. Вся продукция продавалась в стеклянной, деревянной, картонной и других видах тары, а все, чем мы сегодня пользуемся, было сделано из тех же материалов. Как известно, пластик очень вредит природе: период его распада составляет сотни лет, а перерабатывать его сложно. Экологи подсчитали: только 10 % пластиковых бутылок отправляется на переработку, а 90 % регулярно пополняет городские свалки.
10. Экономьте электроэнергию и воду
Экономия двух главных ресурсов позволит снизить выбросы вредных веществ, а также сберечь личный или семейный бюджет. Начать можно с установки счетчиков на электричество и воду, но это лишь половина дела: способов экономии и того и другого — множество:
— выключайте электроприборы из сети на ночь;
— пользуйтесь электрочайником, если у вас электроплита (ей требуется больше энергии, чтобы вскипятить тот же объем воды);
— используйте энергосберегающие лампочки;
— используйте аэраторы — насадки, которые разбивают воду на мелкие струи и насыщают ее воздухом, сокращая объем потребляемой воды;
— мойте посуду в наполненной раковине, а не под проточной водой;
— а лучше установите посудомоечную машину (она потребляет в 10 раз меньше воды, чем при обычном мытье посуды).
Практика показывает, что при соблюдении этих правил экономия составляет до 20 % — мелочь, а приятно.
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