1. Сдавайте ненужные вещи в пункты сбора или продавайте их

У каждого дома есть ненужные вещи, которые могут оказаться полезными для кого-то другого. Самый очевидный совет — не торопиться выбрасывать одежду и предметы на свалку, а подарить им вторую жизнь: так вещи будут приносить пользу еще некоторое время. Жалко отдавать бесплатно? Продайте вещи на «Авито». К тому же старые добрые комиссионные магазины никто не отменял. Туда принимают далеко не все, но, совместив эти два пункта (отдать-продать), можно грамотно, а значит, экологично распорядится лишними вещами в доме. Разобрать, наконец, шкаф. Или балкон.

О том, что делать с вещами, которые больше не нужны: «Куда отдавать в Москве ненужную одежду и другие вещи».

Также можно воспользоваться услугами благотворительного фонда «Добрый ящик» — точки сбора вещей расположены в «Гоголь-центре», на территории дизайн-завода «Флакон», в культурном центре «ЗИЛ» и других местах.

Еще один полезный ресурс — «Дарудар». Там можно отдать или получить в подарок почти все — от настоящего веретена до квадрокоптера или браслетов Xiaomi.