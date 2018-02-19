Техника и аксессуары для техники

Техника и приятные мелочи, наделяющие ее сверхспособностями, могут быть довольно демократичными и ни к чему не обязывающими подарками. В их числе — доступный способ погрузиться в виртуальную реальность, не выкладывая десятки тысяч рублей: приемник, позволяющий заряжать от беспроводной зарядки даже гаджеты, к этому не приспособленные, и набор цветных фильтров для счастливых обладателей камер Instax.