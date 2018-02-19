Гид The VillageВне контекста: Гендерно нейтральные подарки к предстоящим праздникам
Любителям тако и попкорна, домашних вечеринок, путешественникам и всем-всем-всем
Конец февраля традиционно предвещает пору праздников. В этом году предлагаем забыть все исторические бэкграунды и сконцентрироваться на том, что праздники — это просто хороший повод дарить подарки близким, родным и самому себе. Ведь затяжные выходные — еще и передышка от рабочих авралов и возможность, например, расслабиться в ванной с бокалом вина.
Техника и аксессуары для техники
Техника и приятные мелочи, наделяющие ее сверхспособностями, могут быть довольно демократичными и ни к чему не обязывающими подарками. В их числе — доступный способ погрузиться в виртуальную реальность, не выкладывая десятки тысяч рублей: приемник, позволяющий заряжать от беспроводной зарядки даже гаджеты, к этому не приспособленные, и набор цветных фильтров для счастливых обладателей камер Instax.
Кардборд Modi, 299 рублей
Приемник By air, 490 рублей
Набор цветофильтров Instax, 990 рублей
Беспроводные наушники AirPods, 11 990 рублей
Находки для кухни
Если в праздники нагрянут морозы или метель, не обязательно мучить себя или того, кого вы планируете поздравить, расставанием с домашним уютом и походами в увеселительные заведения. Организовать в выходные мексиканский ресторан или кинотеатр прямо у себя дома можно с помощью попкорницы или кулинарной книги с рецептами тако.
Солонка и перечница Sass & Belle, 690 рублей
Попкорница Ariete, 2 689 рублей
Книга рецептов Taqueria, 1 692 рубля
Мороженица Zoku, 2 250 рублей
Мелочи для дома
Создать домашний уют может даже камень, если это подушка. А еще полка для ванной, на которой можно расположить бокал вина и ароматические свечи, и симпатичный набор инструментов для тех, кто привык обустраивать все своими руками. Он, кстати, пригодится и автопутешественникам.
Полка для ванной Veter Shop, 3 590 рублей
Кормушка для птиц Eva Solo, 4 690 рублей
Набор инструментов Oss, 2 490 РУБЛЕЙ
Подушка-камень KATSU, 3 500 РУБЛЕЙ
Для праздника каждый день
Любителям домашних вечеринок, в которых время от времени превращается фактически каждый, можно вручить бокалы для целой бутылки вина, коктейльные наборы или шейкеры.
Бокал Gift Boutique, 1 128 рублей
Шейкер Slant Collections, 1 128 РУБЛЕЙ
Коктейльный набор SunnyLife, 1 410 рублей
Охладитель для вина Gfd, 1 100 рублей
Для путешествий
Подгадать удобные даты, чтобы вручить билеты в другой город или страну, бывает довольно проблематично. Зато всегда можно найти подарок для путешествия и сторонникам дауншифтерских вылазок в тропический климат, и любителям марш-бросков по Европе на велосипеде.
Пляжное полотенце Ban.Do, 5 090 рублей
Рюкзак Garbstore x Sanpak, 10 200 рублей
Очки MYKITA + Maison Margiela, 38 200 рублей
Комплект фонарей для велосипеда Bookman, 1 340 рублей
Обложка: MediaMarkt
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