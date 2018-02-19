Конец февраля традиционно предвещает пору праздников. В этом году предлагаем забыть все исторические бэкграунды и сконцентрироваться на том, что праздники — это просто хороший повод дарить подарки близким, родным и самому себе. Ведь затяжные выходные — еще и передышка от рабочих авралов и возможность, например, расслабиться в ванной с бокалом вина.

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Даша Скребцова

Техника и аксессуары для техники

Техника и приятные мелочи, наделяющие ее сверхспособностями, могут быть довольно демократичными и ни к чему не обязывающими подарками. В их числе — доступный способ погрузиться в виртуальную реальность, не выкладывая десятки тысяч рублей: приемник, позволяющий заряжать от беспроводной зарядки даже гаджеты, к этому не приспособленные, и набор цветных фильтров для счастливых обладателей камер Instax.

Кардборд Modi, 299 рублей

Приемник By air, 490 рублей

Набор цветофильтров Instax, 990 рублей

Беспроводные наушники AirPods11 990 рублей

Находки для кухни

Если в праздники нагрянут морозы или метель, не обязательно мучить себя или того, кого вы планируете поздравить, расставанием с домашним уютом и походами в увеселительные заведения. Организовать в выходные мексиканский ресторан или кинотеатр прямо у себя дома можно с помощью попкорницы или кулинарной книги с рецептами тако.

Солонка и перечница Sass & Belle, 690 рублей

Попкорница Ariete, 2 689 рублей

Книга рецептов Taqueria, 1 692 рубля

Мороженица Zoku, 2 250 рублей

Мелочи для дома

Создать домашний уют может даже камень, если это подушка. А еще полка для ванной, на которой можно расположить бокал вина и ароматические свечи, и симпатичный набор инструментов для тех, кто привык обустраивать все своими руками. Он, кстати, пригодится и автопутешественникам.

Полка для ванной Veter Shop, 3 590 рублей

Кормушка для птиц Eva Solo, 4 690 рублей

Набор инструментов Oss2 490 РУБЛЕЙ

Подушка-камень KATSU, 3 500 РУБЛЕЙ

Для праздника каждый день

Любителям домашних вечеринок, в которых время от времени превращается фактически каждый, можно вручить бокалы для целой бутылки вина, коктейльные наборы или шейкеры.

Бокал Gift Boutique, 1 128 рублей

Шейкер Slant Collections1 128 РУБЛЕЙ

Коктейльный набор SunnyLife, 1 410 рублей

Охладитель для вина Gfd, 1 100 рублей

Для путешествий

Подгадать удобные даты, чтобы вручить билеты в другой город или страну, бывает довольно проблематично. Зато всегда можно найти подарок для путешествия и сторонникам дауншифтерских вылазок в тропический климат, и любителям марш-бросков по Европе на велосипеде.

Пляжное полотенце Ban.Do, 5 090 рублей

Рюкзак Garbstore x Sanpak, 10 200 рублей

Очки MYKITA + Maison Margiela, 38 200 рублей

Комплект фонарей для велосипеда Bookman, 1 340 рублей

Обложка: MediaMarkt