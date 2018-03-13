К началу весны нам всем хочется перемен в себе и вокруг, и дом не исключение. The Village выбрал аксессуары, которые помогут обновить интерьер и поднять настроение в ожидании настоящего тепла.

Текст

Ирина Евдокимова

Для кухни

Будем честны, любимой посудой и аксессуарами можно пользоваться годами, забывая о том, что даже новой перечнице вполне по силам придать кухне совсем иной вид. Этой весной предлагаем вдохновиться на перемены и приобрести несколько ярких тарелок или даже заварочный чайник — особенно если он такой красивый, как Tom Dixon.

Салфетки Zara Home, 1 999 рублей

Салфетка под приборы Zara Home, 799 рублей

Полотенце H&M Home, 299 рублей

Солонка и перечница H&M Home, 799 рублей

Тарелки Jet Setter, 3 970 рублей

Стакан Monki, 6 фунтов

Тостер Smeg, 12 190 рублей

Тарелка Seletti, 3 000 рублей

Чайник Tom Dixon, 12 170 рублей

Чашка Magpie, 2 500 рублей

Для спальни

Поменять наволочки на декоративных подушках и купить жизнерадостное постельное белье — пожалуй, самое простое решение, когда хочется обновить интерьер спальни после долгой зимы. Настроиться на нужную волну помогут комплекты с броскими принтами, комфортная одежда для сна и диффузор, которому под силу не только ненавязчиво ароматизировать помещение, но и увлажнить воздух.

Чехол для подушки H&M Home, 899 рублей

Ночная рубашка H&M Home, 1 499 рублей

Маска для сна & Other Stories, 17 фунтов

Футболка Stella McCartney, 150 фунтов

Плед Cold Picnic, 200 долларов

Пододеяльник Zara Home, от 5 499 рублей

Постельное белье H&M Home, 1 799 рублей

Диффузор-увлажнитель воздуха Asakuki, 25,99 доллара

Для ванной

Март — подходящий месяц, чтобы избавиться от надоевшего коврика для ванной или старого полотенца. Если тратиться на новые совсем не хочется, можно по крайней мере поставить на видное место зубную пасту в яркой упаковке или обзавестись новым ароматизатором со свежим ароматом.

Штора для ванной H&M Home, 1 499 рублей

Полотенце House of Hackney, 4 204 рубля

Стакан House of Hackney, 2 312 рублей

Коврик для ванной Abyss, 131 доллар

Зубная паста Marvis, 889 рублей

Коробка для хранения Nomess, 6 937 рублей

Банный халат Zara Home, 4 999 рублей

Спрей для ароматизации воздуха Zenology, 1 490 рублей

Декор и канцелярские принадлежности

Броские детали и зелень в виде цветов и небольших деревьев как нельзя лучше помогают проникнуться весенним настроением. Советуем найти любимым растениям новые кашпо, а себе — мелочи, которые делают жизнь лучше и приятнее.

Записная книжка & Other Stories, 6 фунтов

Кашпо Potanica, 800 рублей

Магниты Kate Spade, 28 долларов

Домино Andy Warhol Dominoes, 30 долларов

Постер H&M Home, 899 рублей

Зеркало Seletti, 2 340 рублей

Свеча Fornasetti, 10 168 рублей

Свеча Diptyque, 4 990 рублей

Картина My Botanica, 4 600 рублей

Свеча Kobo Candles, 2 800 рублей

Обложка: Yoox