Для кухни

Будем честны, любимой посудой и аксессуарами можно пользоваться годами, забывая о том, что даже новой перечнице вполне по силам придать кухне совсем иной вид. Этой весной предлагаем вдохновиться на перемены и приобрести несколько ярких тарелок или даже заварочный чайник — особенно если он такой красивый, как Tom Dixon.