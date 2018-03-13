Гид The VillageК весне: 36 предметов, которые освежат интерьер
Удобная одежда для дома, яркая посуда и свежие ароматы для весеннего настроения
К началу весны нам всем хочется перемен в себе и вокруг, и дом не исключение. The Village выбрал аксессуары, которые помогут обновить интерьер и поднять настроение в ожидании настоящего тепла.
Текст
Ирина Евдокимова
Для кухни
Будем честны, любимой посудой и аксессуарами можно пользоваться годами, забывая о том, что даже новой перечнице вполне по силам придать кухне совсем иной вид. Этой весной предлагаем вдохновиться на перемены и приобрести несколько ярких тарелок или даже заварочный чайник — особенно если он такой красивый, как Tom Dixon.
Салфетки Zara Home, 1 999 рублей
Салфетка под приборы Zara Home, 799 рублей
Полотенце H&M Home, 299 рублей
Солонка и перечница H&M Home, 799 рублей
Тарелки Jet Setter, 3 970 рублей
Стакан Monki, 6 фунтов
Тостер Smeg, 12 190 рублей
Тарелка Seletti, 3 000 рублей
Чайник Tom Dixon, 12 170 рублей
Чашка Magpie, 2 500 рублей
Для спальни
Поменять наволочки на декоративных подушках и купить жизнерадостное постельное белье — пожалуй, самое простое решение, когда хочется обновить интерьер спальни после долгой зимы. Настроиться на нужную волну помогут комплекты с броскими принтами, комфортная одежда для сна и диффузор, которому под силу не только ненавязчиво ароматизировать помещение, но и увлажнить воздух.
Чехол для подушки H&M Home, 899 рублей
Ночная рубашка H&M Home, 1 499 рублей
Маска для сна & Other Stories, 17 фунтов
Футболка Stella McCartney, 150 фунтов
Плед Cold Picnic, 200 долларов
Пододеяльник Zara Home, от 5 499 рублей
Постельное белье H&M Home, 1 799 рублей
Диффузор-увлажнитель воздуха Asakuki, 25,99 доллара
Для ванной
Март — подходящий месяц, чтобы избавиться от надоевшего коврика для ванной или старого полотенца. Если тратиться на новые совсем не хочется, можно по крайней мере поставить на видное место зубную пасту в яркой упаковке или обзавестись новым ароматизатором со свежим ароматом.
Штора для ванной H&M Home, 1 499 рублей
Полотенце House of Hackney, 4 204 рубля
Стакан House of Hackney, 2 312 рублей
Коврик для ванной Abyss, 131 доллар
Зубная паста Marvis, 889 рублей
Коробка для хранения Nomess, 6 937 рублей
Банный халат Zara Home, 4 999 рублей
Спрей для ароматизации воздуха Zenology, 1 490 рублей
Декор и канцелярские принадлежности
Броские детали и зелень в виде цветов и небольших деревьев как нельзя лучше помогают проникнуться весенним настроением. Советуем найти любимым растениям новые кашпо, а себе — мелочи, которые делают жизнь лучше и приятнее.
Записная книжка & Other Stories, 6 фунтов
Кашпо Potanica, 800 рублей
Магниты Kate Spade, 28 долларов
Домино Andy Warhol Dominoes, 30 долларов
Постер H&M Home, 899 рублей
Зеркало Seletti, 2 340 рублей
Свеча Fornasetti, 10 168 рублей
Свеча Diptyque, 4 990 рублей
Картина My Botanica, 4 600 рублей
Свеча Kobo Candles, 2 800 рублей
Обложка: Yoox
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