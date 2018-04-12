Гид The VillageДизайнеры — о российских интерьерах и русском стиле
Как выглядит типичная квартира и что в ней можно изменить
В интерьерном дизайне принято выделять национальные стили — например, привычный скандинавский, роскошный французский или комфортный американский. У каждого из них есть характерные черты: цветовая гамма, материалы или узнаваемые детали вроде лепнины или оконной раскладки. В то же время говорить о каких-то особых приметах русского стиля нельзя. The Village спросил у дизайнеров, что они думают о российских интерьерах и можно ли говорить о русском стиле как о явлении.
Текст
Как выглядит типичный российский интерьер?
Елена Васильева
главный архитектор сервиса по ремонту «Сделано»
В стране хохломы и Эрмитажа никогда особенно не ценили спокойные, неброские, однотонные, а главное, минималистичные интерьеры. Красиво — значит богато, а богато — значит много. Чего именно много, уже не важно. Так, в чисто русском интерьере обязательно будут декоративные рисунки, бесконечные вазы и вазоны, игрушки и статуэтки, салфетки и коврики. Причин избыточности в наших интерьерах, на мой взгляд, несколько. Во-первых, конечно, мы все-таки гораздо больше азиаты, чем хотели бы думать. Посмотрите, например, на празднование китайского Нового года: там сплошное красное, золотое, еще и с узорами. Во-вторых, после зажиточного периода конца XIX — начала XX века в России на много лет установилась массовая бедность, когда лишь малое количество людей могло себе позволить качественно обставить дом. Об эстетике никто и не заикался: есть что-то — уже хорошо. Поэтому любое приобретение выставлялось напоказ вне зависимости от его эстетической ценности.
Еще одно важное отличие русского интерьера от европейского — в индивидуализации ремонта под себя. Нужно понимать, что для нас фраза «мой дом — моя крепость» — это не абстрактное выражение. Везде в мире люди легко переезжают в разные города, штаты и страны — с семьей или самостоятельно. У нас с мобильностью сложнее: мы любим свой город и свою улицу, район выбираем с учетом привычек и предпочтений и точно на века. Съемным жильем, как правило, пользуются молодые. Мы не уверены в ситуации в стране: когда кажется, что все может поменяться в один миг, лучше быть к этому готовым в своей крепости. В результате каждый хочет самовыразиться за счет дизайна. Всевозможный декор, цветные стены, разные материалы пола и многоуровневые потолки с дивными светильниками — это все неотъемлемая часть российского интерьера. Возможно, причины также кроются и в советском прошлом, когда все жилье было типовым, с типовым ремонтом и типовой мебелью. Сейчас мы дорвались до разнообразия и хотим не как у соседа, а свой собственный уникальный интерьер.
С другой стороны, наши соотечественники образовываются, путешествуют, смотрят красивые интерьеры в инстаграме — и все это меняет вкус. Запрос на интерьер, по крайней мере в крупных городах, изменился. Россияне, особенно молодые, полюбили белый цвет. Мы это видим и по запросам на ремонт, которые приходят в «Сделано», и по тенденциям на рынке. Покрасить в белый — самый простой способ обновить квартиру и сделать ее модной. Добавьте немного деревянной мебели из IKEA — и уже не отличить от картинки на Pinterest.
Опять же в последние несколько лет очень продвинулись российские мебельные дизайнеры. Появилась масса русских брендов и столярных мастерских — Archpole, Woody, The Sarai, Poetry Geometry и еще сотня, которые делают интересную современную мебель. Она стоит относительно недорого, при этом задает тон интерьеру. И наконец, в интерьер вернулись предметы советского дизайна — отреставрированные кресла, комоды и консоли из 60-х и 70-х можно купить в инстаграме или найти вдохновленные ими версии у молодых русских дизайнеров.
Чего не хватает российским квартирам?
Анастасия Туганова
дизайнер интерьера, сооснователь Studio 25
На мой взгляд, в русских интерьерах не хватает смелости, эмоциональности и непосредственности — наш клиент часто ориентируется на интерьер соседа. Российской интерьерной сфере в целом не хватает доверия к дизайнеру: на Западе дизайнера приглашают, а в России — нанимают. То есть для русского клиента ты исполнитель, чертежник и сметчик, а для европейского — друг, соучастник и творец. Даже на первых этапах, когда ты начинаешь творить, нашим заказчикам сложно это пережить и принять, они все время оглядываются на то, как другой решил эту проблему, а не на то, что предлагает им дизайнер.
Часто мы сталкиваемся с неправильным подходом еще при покупке квартиры. Так, например, в современном ЖК клиент хочет классику, а архитектура — это первое, от чего мы отталкиваемся, первое, что мы прописываем в ТЗ. Другой пример: к сожалению, я встречаю мало людей, которые в новый интерьер захотели бы перевезти какой-то предмет — кроме, пожалуй, пианино. Мне кажется правильным, когда заказчики используют исторические вещи в современном интерьере: буфеты, самовары или фамильный дубовый стол с балясинами. Но чаще всего у нас все должно быть новым и модным. Почему мы должны думать о моде в интерьере? Она мешает быть более свободным.
Да, русский дизайн есть, но его мало. Он очень ориентирован на Запад. Он будет, если и мы перестанем вдохновляться только западными дизайнерами, и заказчик захочет что-то новое и совершенно независимое. Поэтому если мы все хотим, чтобы интерьер в нашей стране сформировался и устоялся окончательно, прежде всего надо расслабиться, довериться профессионалу и перестать оглядываться на соседа.
Мария Серебряная
архитектор, руководитель архитектурного бюро «Дом-А»
Однозначно ответить на вопрос, существует ли такое понятие, как «российский интерьер», очень сложно. У нас огромная страна, в каждом городе свои особенности. Петербургский интерьер, например, представляется чудесной спокойной классикой приятных, приглушенных тонов. Москва, наоборот, любит цвет, отсюда более яркие интерьеры.
Думаю, такого универсального понятия, как «российский интерьер», не существует, можно лишь говорить о том, что повлияло на формирование наших предпочтений, почему россияне тяготеют к тем или иным стилям и решениям. Занимая территорию между Востоком и Западом, мы развивались в каком-то смысле самостоятельно, но обе стороны света влияли на нас. Поэтому люди в нашей стране так легко воспринимают новые течения, свежие идеи. Отсюда и особенность российского заказчика смешивать стили, добавлять в интерьер провокационные вещи. Можно назвать русский стиль экспериментальным: в нем хочется увидеть все, при этом архитектура пространства должна быть фундаментальной.
Как создать современный русский интерьер?
Ирина Крашенинникова
дизайнер
Несмотря на то что современный мир становится все более однообразным и аутентичные признаки все больше стираются, ценность и шарм, на мой взгляд, имеют именно черты, которые отличают одну страну от другой. А иначе становится просто скучно путешествовать: все везде одинаковое, повсюду одна IKEA. Поэтому я считаю важным развивать в российских интерьерах тему современного русского стиля. Это не этнический лубочный стиль. Это стиль, уникальность которого обусловлена спецификой местного быта, особенностями российской истории и культуры, особенностями климата. В силу специфики нашей страны русский интерьерный стиль — это стиль мультикультурный, самобытный и немного наивный.
Для себя я выделила несколько признаков современного русского стиля:
Эклектичность вкусов, которую можно обозначить как «смесь французского с нижегородским»
Я часто говорю и пишу на эту тему, и меня всегда спрашивают, почему я выделяю эклектичность как признак современного русского стиля, ведь эклектичность — это общемировой тренд. Так и есть. Как прием она работает (и создается) точно так же, как в американских или европейских интерьерах. Но отличается предметами, которыми маркируется российский интерьерный стиль. Предметы эти связаны с нашей российской (а не американской или французской) историей. То есть это те предметы, которые придают интерьерам, созданным в России, аутентичность (искренность) и самобытность (подлинность).
Цвета и материалы, характерные для российского климата
Я создаю интерьеры в России, поэтому использую цвета, характерные для среднерусской природы. Палитра природных цветов очень широка, и тут важно выбирать верный оттенок. Например, если нужна синяя гамма, не берите карибский синий, берите оттенок, который вы видите в своем окружении: небесно-синий, цвет василька, цвет незабудки, цвет озерной воды. Отделочные материалы я подбираю по такому же принципу: чтобы по духу они соответствовали местному климату (например, дерево, камень, лен, войлок).
Предметы, обыгрывающие стереотипы о русском
То есть те, которые подсказывают, что перед нами русский дом. Стереотипы эти широко известны: балет, космос, охота, Толстой с Достоевским, чай и другое. Конечно, все, что связано со стереотипами, в интерьер часто вносится как ирония. Но это тонкая такая ирония, если не задумываться, почему это здесь стоит, то можно и не заметить. В глаза эти предметы не лезут, но самим фактом своего присутствия в интерьере дают зрителю почву для размышлений. Например, в одном моем интерьере была крупноформатная фотография балерины в депрессии. Балерина была не русская, фотограф — англичанин, но размещенное в столовой это фото вместе со старинным самоваром на столе говорило само за себя.
Екатерина Олейникова
senior designer студии «Точка дизайна»
Русский дизайн всегда был близок к природе, поэтому в его оформлении можно встретить много натуральных материалов, особенно дерева, сочетаний разных пород и оттенков. В современном российском интерьере хорошо будут смотреться деревянные панели и панно, а также акценты на деревянных элементах. Помимо дерева, дизайнеры любят использовать и совсем нестандартные материалы вроде бересты или спрессованных еловых иголок для создания уникальных предметов дизайна.
Самый недавний виток истории приводит нас к советскому прошлому с его интереснейшей историей дизайна, архитектуры и эстетики. Тренд на 50–60-е сейчас актуален в общемировом дизайне, но в русском интерьере важна отсылка именно к советскому интерьеру. Для нас это важно еще и потому, что сохранилось огромное количество оригинальных архитектурных объектов того периода. Кроме того, люди часто покупают квартиры в сталинках, и дизайн соответствующей эпохи смотрится в них наиболее органично. Этот стиль предполагает очень лаконичный интерьер со строго выверенными формами и пропорциями. Вместе с тем он всегда смотрится легко и при желании современно, а значит, еще долгое время будет актуален.
Важный признак русского интерьера — контрастные сочетания. Этот интерьер всегда должен быть запоминающимся благодаря сочетаниям цвета, форм или материалов. В каком-то смысле эта любовь к контрастам — отголосок русской декоративности. В традиционных предметах искусства всегда используется этот прием, но в меньших пропорциях его можно использовать и в интерьере.
В русском интерьере всегда будут присутствовать металлические детали теплых оттенков — золота, латуни, бронзы. При этом не всегда нужно интерпретировать это как любовь к богатству. В современном интерьере такие элементы используются в качестве тонкого акцента, завершающего штриха, который придает тепло и уникальность образу.
Фотографии: обложка, 2, 4 — Катя Закливенец, 1, 3 — Яся Фогельгардт
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