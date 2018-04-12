В стране хохломы и Эрмитажа никогда особенно не ценили спокойные, неброские, однотонные, а главное, минималистичные интерьеры. Красиво — значит богато, а богато — значит много. Чего именно много, уже не важно. Так, в чисто русском интерьере обязательно будут декоративные рисунки, бесконечные вазы и вазоны, игрушки и статуэтки, салфетки и коврики. Причин избыточности в наших интерьерах, на мой взгляд, несколько. Во-первых, конечно, мы все-таки гораздо больше азиаты, чем хотели бы думать. Посмотрите, например, на празднование китайского Нового года: там сплошное красное, золотое, еще и с узорами. Во-вторых, после зажиточного периода конца XIX — начала XX века в России на много лет установилась массовая бедность, когда лишь малое количество людей могло себе позволить качественно обставить дом. Об эстетике никто и не заикался: есть что-то — уже хорошо. Поэтому любое приобретение выставлялось напоказ вне зависимости от его эстетической ценности.

Еще одно важное отличие русского интерьера от европейского — в индивидуализации ремонта под себя. Нужно понимать, что для нас фраза «мой дом — моя крепость» — это не абстрактное выражение. Везде в мире люди легко переезжают в разные города, штаты и страны — с семьей или самостоятельно. У нас с мобильностью сложнее: мы любим свой город и свою улицу, район выбираем с учетом привычек и предпочтений и точно на века. Съемным жильем, как правило, пользуются молодые. Мы не уверены в ситуации в стране: когда кажется, что все может поменяться в один миг, лучше быть к этому готовым в своей крепости. В результате каждый хочет самовыразиться за счет дизайна. Всевозможный декор, цветные стены, разные материалы пола и многоуровневые потолки с дивными светильниками — это все неотъемлемая часть российского интерьера. Возможно, причины также кроются и в советском прошлом, когда все жилье было типовым, с типовым ремонтом и типовой мебелью. Сейчас мы дорвались до разнообразия и хотим не как у соседа, а свой собственный уникальный интерьер.

С другой стороны, наши соотечественники образовываются, путешествуют, смотрят красивые интерьеры в инстаграме — и все это меняет вкус. Запрос на интерьер, по крайней мере в крупных городах, изменился. Россияне, особенно молодые, полюбили белый цвет. Мы это видим и по запросам на ремонт, которые приходят в «Сделано», и по тенденциям на рынке. Покрасить в белый — самый простой способ обновить квартиру и сделать ее модной. Добавьте немного деревянной мебели из IKEA — и уже не отличить от картинки на Pinterest.

Опять же в последние несколько лет очень продвинулись российские мебельные дизайнеры. Появилась масса русских брендов и столярных мастерских — Archpole, Woody, The Sarai, Poetry Geometry и еще сотня, которые делают интересную современную мебель. Она стоит относительно недорого, при этом задает тон интерьеру. И наконец, в интерьер вернулись предметы советского дизайна — отреставрированные кресла, комоды и консоли из 60-х и 70-х можно купить в инстаграме или найти вдохновленные ими версии у молодых русских дизайнеров.