Фарфор — история не только про обожаемый бабушкой сервиз, но и про множество других вещей, которым под силу сделать интерьер особенным — утонченным, классическим и даже эксцентричным. Мы выбрали несколько предметов, которые вдохновят вас на небольшие изменения в квартире, — от шикарной кухонной утвари до сдержанных ваз.