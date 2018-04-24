Фарфор — история не только про обожаемый бабушкой сервиз, но и про множество других вещей, которым под силу сделать интерьер особенным — утонченным, классическим и даже эксцентричным. Мы выбрали несколько предметов, которые вдохновят вас на небольшие изменения в квартире, — от шикарной кухонной утвари до сдержанных ваз.

Текст: Ирина Евдокимова

Роскошный

Чем проще и непритязательнее фон, тем эффектнее на нем будет смотреться посуда c золотыми деталями, сияющий робот или даже фигурка Елизаветы II — на случай, если захочется сделать чаепитие по-настоящему королевским. В конце концов, кто сказал, что ерш для туалета в фарфоровой вазе — это излишество?

Тарелка Bernardaud, 13 100 рублей

Фигурка Pansy Ass, 300 долларов

Десертная тарелка Patina Vie, 16 долларов

Десертная тарелка Zara Home, 899 рублей

Фигурка Seletti, 9 100 рублей

Тарелка Michael Wainwright, 125 долларов

Чайник Bauscher, 4 045 рублей

Сахарница Seletti, 2 900 рублей

Чашка с блюдцем Anna Weatherley, 102 доллара

Чашка с блюдцем ИФЗ, 2 603 рубля

Яркий

Броская посуда на кухне не только притягивает взгляды гостей, но и подходит на каждый день: рассматривание нового блюда с леопардами ранним утром может стать ежедневным удовольствием.

Тарелка Seletti, 3 300 рублей

Тарелка HALF&HALF, от 3 650 рублей

Ваза Kähler, 15 700 рублей

Блюдо H&M Home, 699 рублей

Кувшин Vaja Finland, 109 евро

Чашка с узором Zara Home, 999 рублей

Набор подстаканников Rosanna Inc, 2 100 рублей

Набор ИФЗ, 3 658 рублей

Миска West Elm, 8 долларов

Блюдо H&M Home, 399 рублей

Минималистичный

Если золото и пестрый принт вам не по душе, присмотритесь к беспроигрышным лаконичным вариантам — безупречному диффузору для эфирного масла, ироничной подставке для зонтов или геометричному набору для кофе Zaha Hadid.

Тарелка Patisserie, 890 рублей

Тарелка Design Letters, 1 500 рублей

Ваза SIN, 85 долларов

Ваза Lyngby, 161 евро

Винный стакан Mori, 1 200 рублей

Диффузор Vitruvi, 119 долларов

Свеча Flame Moscow, 3 000 рублей

Набор для чая и кофе Zaha Hadid, 13 400 рублей

Сахарница Zara Home, 1 599 рублей

Подставка для зонтов Seletti, 11 120 рублей