Гид The VillageНе кантовать: 30 предметов из фарфора на все случаи жизни
Посуда, диффузор, ерш для туалета и не только
Фарфор — история не только про обожаемый бабушкой сервиз, но и про множество других вещей, которым под силу сделать интерьер особенным — утонченным, классическим и даже эксцентричным. Мы выбрали несколько предметов, которые вдохновят вас на небольшие изменения в квартире, — от шикарной кухонной утвари до сдержанных ваз.
Текст: Ирина Евдокимова
Роскошный
Чем проще и непритязательнее фон, тем эффектнее на нем будет смотреться посуда c золотыми деталями, сияющий робот или даже фигурка Елизаветы II — на случай, если захочется сделать чаепитие по-настоящему королевским. В конце концов, кто сказал, что ерш для туалета в фарфоровой вазе — это излишество?
Тарелка Bernardaud, 13 100 рублей
Фигурка Pansy Ass, 300 долларов
Десертная тарелка Patina Vie, 16 долларов
Десертная тарелка Zara Home, 899 рублей
Фигурка Seletti, 9 100 рублей
Тарелка Michael Wainwright, 125 долларов
Чашка с блюдцем Anna Weatherley, 102 доллара
Чашка с блюдцем ИФЗ, 2 603 рубля
Яркий
Броская посуда на кухне не только притягивает взгляды гостей, но и подходит на каждый день: рассматривание нового блюда с леопардами ранним утром может стать ежедневным удовольствием.
Кувшин Vaja Finland, 109 евро
Чашка с узором Zara Home, 999 рублей
Набор подстаканников Rosanna Inc, 2 100 рублей
Набор ИФЗ, 3 658 рублей
Минималистичный
Если золото и пестрый принт вам не по душе, присмотритесь к беспроигрышным лаконичным вариантам — безупречному диффузору для эфирного масла, ироничной подставке для зонтов или геометричному набору для кофе Zaha Hadid.
Тарелка Patisserie, 890 рублей
Тарелка Design Letters, 1 500 рублей
Свеча Flame Moscow, 3 000 рублей
Набор для чая и кофе Zaha Hadid, 13 400 рублей
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