На «Хлебозаводе» 7 июля в 19:00 откроется магазин локальных марок «Хлебный». Об этом The Village рассказали представители магазина.

«Хлебный»

Адрес: ул. Новодмитровская, 1 ВРЕМЯ РАБОТЫ: с 11:00 до 22:00

«Хлебный» — это проект владельцев российского бренда «Якорь». Создатели сделали акцент в большей степени на базовой и универсальной одежде. Проект объединил несколько брендов российских дизайнеров.

Так, в пространстве представлены марки женской и мужской одежды: женская одежда из натуральных итальянских тканей SoulDeep, базовые вещи для большого города Since, обувь ручной работы Forma Shoes, украшения из серебра, камней Urban Island, магазин Radar, московская марка мужской одежды Basic Box, Drophead, Daniil Landar и одежда из трикотажа It's Not Simple.

По случаю открытия 7, 8 и 9 июля для покупателей приготовили скидки.