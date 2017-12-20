В Lotte Plaza до 24 декабря проходит десятый fashion-марафон NC Fashion Market, известный ранее как Nutcracker Market.

На краткосрочной распродаже можно купить дизайнерскую одежду, обувь и аксессуары со скидками от 70 до 90 %.

Среди брендов, представленных на маркете, — Maison Margiela, Jil Sander, Dsquared, Fendi, COS, Yohji Yamamoto, Maxmara, Comme des Garçons, Escada, Patrizia Pepe, Atos Lombardini, Bottega Veneta, Gucci и другие известные марки.

Прийти на распродажу можно с 10:00 до 22:00.

Источник: представители маркета