Вечером 15 февраля американский производитель одежды New Balance откроет новое поп-ап-пространство в центре Москвы по адресу: Столешников переулок, 10, строение 1.

Публикация от New Balance Russia (@newbalancerussia) Фев 15, 2018 в 12:16 PST

В NB Residence можно будет приобрести обувь, одежду и аксессуары не только из базовой коллекции, но и из лимитированных, в том числе посвященных Москве.

Помимо торговли, NB Residence также планируется использовать для проведения лекций, выставок, вечеринок и кинопоказов. Первой пространство оформит арт-группа Zukclub. Художники подготовили серию работ, в основу которых легла идея об объединении двух городов — Бостона и Москвы.

Резиденция бренда будет работать ежедневно с 11:00 до 22:00. За анонсами проходящих в ней мероприятий можно следить в инстаграме.

Источник: New Balance