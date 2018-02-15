В Столешниковом переулке открывается поп-ап-пространство New Balance
Вечером 15 февраля американский производитель одежды New Balance откроет новое поп-ап-пространство в центре Москвы по адресу: Столешников переулок, 10, строение 1.
В NB Residence можно будет приобрести обувь, одежду и аксессуары не только из базовой коллекции, но и из лимитированных, в том числе посвященных Москве.
Помимо торговли, NB Residence также планируется использовать для проведения лекций, выставок, вечеринок и кинопоказов. Первой пространство оформит арт-группа Zukclub. Художники подготовили серию работ, в основу которых легла идея об объединении двух городов — Бостона и Москвы.
Резиденция бренда будет работать ежедневно с 11:00 до 22:00. За анонсами проходящих в ней мероприятий можно следить в инстаграме.
Источник: New Balance
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