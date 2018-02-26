Петербургская марка одежды Nnedre запускает второй образовательный курс для молодых дизайнеров. Слушателям расскажут о том, как создать свое производство, составлять коллекции, продвигать бренд и позиционировать его на рынке.

Курс будет включать в себя пять полуторачасовых лекций, индивидуальные консультации и экскурсию на производство.

Занятия начнутся во второй половине марта, точный график лекций будет согласован после набора группы. Также организаторы планируют провести онлайн-трансляции, чтобы с курсом могли ознакомиться дизайнеры из других городов.

Стоимость участия составляет 17,5 тысячи рублей. При покупке курса в феврале действует скидка в 10 %. Оплатить участие можно на сайте бренда, ознакомиться с презентацией можно здесь.

Занятия в рамках первого образовательного курса от Nnedre прошли летом 2017 года.

The Village рассказывал, как петербурженка Нелли Недре запустила свою марку одежды.

Источник: Nnedre