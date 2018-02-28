В России запустился сайт Ömankö — детище одноименного паблика во «ВКонтакте» о моде и уличной культуре.

Издание публикует новости из мира уличной одежды, лукбуки, интервью с дизайнерами и переводы лонгридов других ресурсов. Ömankö предлагает пять разделов: «Мода», «Проекты», «Кроссовки», «Музыка» и «Арт».

Новый сайт открыли фильмом, снятым основательницей агентства Lumpen Авдотьей Александровой, о коллаборации adidas Originals с японцами Neighborhood. В ролике приняли участие резиденты агентства, включая Гошу Бергала из клипа «Татарин» группы «Аигел».

Паблик Ömankö основан в 2015 году Артемом Ермиловым. Спустя год Ермилов запустил свой бренд The Öde. Первая коллекция марки продавалась в «КМ20».

Источник: Ömankö