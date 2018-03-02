В рамках кампании «Классика. Навсегда» Reebok Classic организует этой весной мероприятия в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Тур посвятят историям четырех моделей Reebok Classic: Classic Leather, Workout, Club C, Freestyle Hi.

На протяжении трех месяцев амбассадоры бренда, среди которых — Markul, «Аигел», Mnogoznaal и Батишта, — выступят с концертами и расскажут, что для них значит классика Reebok.

Первый концерт пройдет в Сочи 10 марта. Для участия во встрече нужно зарегистрироваться. Мероприятие в Казани пройдет 7 апреля, а в Санкт-Петербурге — 28 апреля. Окончится тур в Москве 26–27 мая. За день до мероприятия в каждом городе посланники бренда встретятся с фанатами в фирменных магазинах Reebok, где ответят на вопросы покупателей.

Помимо выступлений и встреч с артистами, фанатам обещают подарки из новой коллекции и розыгрыши от Reebok Classic.

Источник: представители Reebok Classic