Британский бренд ZDDZ, основанный дизайнером Дашей Сельяновой, представит в универмаге «Цветной» новую коллекцию.

В линейку войдут восемь унисекс-изделий в черно-белой гамме, среди которых технологичные бомберы и толстовки, белые футболки на каждый день, а также рюкзаки и поясные сумки.

Презентация коллекции пройдет 12 апреля с 22:00 на первом этаже «Цветного». Хедлайнером вечера станет Mujuice.

Источник: представители мероприятия