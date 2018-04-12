Петербургский бренд St.Friday Socks совместно со студией «Союзмультфильм» выпустил лимитированную серию носков и гольф по мотивам мультфильма «Футбольные звезды».

Это первый опыт сотрудничества двух компаний. В St.Friday Socks планируют выпускать новые коллекции носков совместно с «Союзмультфильмом».

В коллекцию вошли три модели гольф и 10 моделей носков. Их стоимость составляет 499 и 399 рублей соответственно. Также доступны подарочные наборы по специальным ценам: от 1 099 до 3 999 рублей.

Приобрести носки можно на сайте бренда. Их доставляют по всей России.

St.Friday Socks St.Friday Socks St.Friday Socks

St.Friday Socks выпускал носки в коллаборации с Третьяковской галереей и российскими музыкальными группами. The Village рассказывал об этом бренде.

Источник: пресс-служба St.Friday Socks