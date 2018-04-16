Креативный директор Moschino Джереми Скотт анонсировал коллаборацию со шведским брендом H&M. Линейка под названием Moschino [tv] H&M поступит в продажу по всему миру 8 ноября.

Публикация от Vogue Runway (@voguerunway) 15 Апр 2018 в 7:14 PDT

Известно, что в коллекцию войдут 45 наименований одежды для женщин и 20 — для мужчин, а также аксессуары для обоих полов. Подробности компании пока не разглашают, но известно, что цены на вещи из коллаборации будут варьироваться от 25 до 300 долларов.

«Там есть блестящее серебристое платье-парка. Вещи из денима переделаны в нечто совершенно другое. Пуховики и куртки укорочены или, наоборот, слишком длинные. В коллекции будто смешана одежда для спортзала и вечернего выхода, как, например, хоккейный свитер со шлейфом», — поделился Скотт.

Источник: Vogue