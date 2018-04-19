Коллекция одежды от Oh, my и СБПЧ
Марка повседневной одежды Oh, my выпустила коллекцию одежды License to chill в коллаборации с петербургской группой «Самое большое простое число» (СБПЧ).
«Коллекция, созданная для сногсшибательного, умопомрачительного и завораживающего безделья. Детали продуманы до мелочей. Все, чтобы у вас не возникло и мысли пошевелить хоть мизинцем», — рассказали представители бренда.
В коллекцию вошли толстовки, футболки, платья, сумки и шорты. Тираж ограничен, приобрести вещи можно на сайте бренда.
The Village рассказывал о создании марки Oh, my. Ранее бренд выпустил капсульную коллекцию худи, созданную при участии копирайтера компании.
30 марта коллектив СБПЧ выпустил новый альбом. Редакция The Village послушала и обсудила этот релиз.
Источник: Oh, my
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