Марка повседневной одежды Oh, my выпустила коллекцию одежды License to chill в коллаборации с петербургской группой «Самое большое простое число» (СБПЧ).

«Коллекция, созданная для сногсшибательного, умопомрачительного и завораживающего безделья. Детали продуманы до мелочей. Все, чтобы у вас не возникло и мысли пошевелить хоть мизинцем», — рассказали представители бренда.

В коллекцию вошли толстовки, футболки, платья, сумки и шорты. Тираж ограничен, приобрести вещи можно на сайте бренда.

Oh, my

The Village рассказывал о создании марки Oh, my. Ранее бренд выпустил капсульную коллекцию худи, созданную при участии копирайтера компании.

30 марта коллектив СБПЧ выпустил новый альбом. Редакция The Village послушала и обсудила этот релиз.

Источник: Oh, my