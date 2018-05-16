Благотворительный проект «Свалка» на очередной барахолке 19 мая запустит акцию #500рублейвпакет. За 500 рублей посетители смогут забрать домой целый пакет вещей.

При входе на «Свалку» все гости бесплатно получат пакет, чтобы вместить в него сколько угодно вещей. Унести с собой можно одежду, обувь, украшения, посуду, технику, коллекционный винтаж и ретро, советские артефакты, товары для детей и для дома, сумки и виниловые пластинки. В акции участвует первый этаж барахолки, а также книги второго этажа. Количество пакетов не ограничено, отмечают организаторы.

Кроме того, в этот день можно купить вещи поштучно по обычным ценам. «Свалка» продлится с 09:00 до 21:00 по адресу Измайловское шоссе, 73ж, строение 6.

Источник: организаторы «Свалки»