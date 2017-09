На месте бутика Emporio Armani теперь представлено более 50 отечественных марок — от тяжелого люкса Annette Hoffmann и модного андерграунда вроде Outlaw Moscow до демократичных «Двух мячей». Есть и сувениры, которые создатели магазина предлагают увозить на память о Москве вместо матрешек. Кроме раскрученных ZDDZ и Sorry I’m not, здесь представлены минималистичные On Course и Sergey Soroka, Masterpiece, 7ka, Laroom, Erma, сумки Code: Unik, мужской бренд Artem Shumov, украшения Aloha Gaia и Julia Davidyan. Вещи по местной традиции не выкупались, они были взяты у дизайнеров на реализацию.