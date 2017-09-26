Несмотря на то что сам ГУМ — магазин для туристов, и именно туристы стали первыми посетителями «Секции», поп-ап в первую очередь рассчитан на локального покупателя. «Этот магазин для тех, кто раньше не разбирался в российской моде, но очень бы хотел, — объясняет Маруся Ковылова. — Даже для брендов, что у нас представлены, „Секция“ — это возможность выйти на новую аудиторию. Честно признаюсь, наш магазин для таких, как я, потому что до этого проекта я не знала, куда идти за отечественной модой, хотя интерес у меня был огромный».