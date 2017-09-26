МестоНовый магазин «Секция» в ГУМе
Как устроен поп-ап с российскими дизайнерами на Красной площади и что в нем покупать
На первой линии ГУМа, прямо напротив бутика Louis Vuitton, открылся магазин «Секция» — двухэтажная витрина достижений российской моды общей площадью 400 квадратных метров. Она проработает на Красной площади до середины января, а в феврале переедет на новое место. The Village побывал в «Секции» и рассказывает, зачем стоит туда идти.
Кто это придумал
Идея создания «Секции» принадлежит байеру магазина Марусе Ковыловой, ее наставнице Екатерине Моисеевой и Илье Куснировичу, сыну главы группы Bosco di Ciliegi, управляющей ГУМом, выпускнику института Марангони в Лондоне. По словам Ильи, когда он изучал за границей fashion-маркетинг, он обратил внимание на глобальный интерес к российской моде. «Контраст между этим интересом, большим запросом на Западе и практически полным отсутствием представленности российских дизайнеров у нас стал импульсом, чтобы сделать площадку и заявить: «Мы этим гордимся, мы хотим это поддержать», — уточняет Куснирович. Работа над реализацией идеи заняла всего три месяца, а открыть магазин с российскими брендами в ГУМе позволил полугодовой перерыв в контрактах на одежду, то есть, не было бы здесь «Секции», пространство бы попросту пустовало.
Марки и цены
На месте бутика Emporio Armani теперь представлено более 50 отечественных марок — от тяжелого люкса Annette Hoffmann и модного андерграунда вроде Outlaw Moscow до демократичных «Двух мячей». Есть и сувениры, которые создатели магазина предлагают увозить на память о Москве вместо матрешек. Кроме раскрученных ZDDZ и Sorry I’m not, здесь представлены минималистичные On Course и Sergey Soroka, Masterpiece, 7ka, Laroom, Erma, сумки Code: Unik, мужской бренд Artem Shumov, украшения Aloha Gaia и Julia Davidyan. Вещи по местной традиции не выкупались, они были взяты у дизайнеров на реализацию.
Разброс цен так же широк, как и направленность марок: здесь можно купить и пальто Ruban за 100 тысяч, и к нему значок Heart of Moscow за 300 рублей. Здесь можно не только приобрести все самое-самое от отечественных дизайнеров, но и выпить кофе в «Кофе.Советы» с фирменными гумовскими ватрушками, а вскоре здесь начнутся лекции и танцевальные диджей-сеты. Первая вечеринка – в честь открытия – пройдет в «Секции» 4 октября.
Целевая аудитория
Несмотря на то что сам ГУМ — магазин для туристов, и именно туристы стали первыми посетителями «Секции», поп-ап в первую очередь рассчитан на локального покупателя. «Этот магазин для тех, кто раньше не разбирался в российской моде, но очень бы хотел, — объясняет Маруся Ковылова. — Даже для брендов, что у нас представлены, „Секция“ — это возможность выйти на новую аудиторию. Честно признаюсь, наш магазин для таких, как я, потому что до этого проекта я не знала, куда идти за отечественной модой, хотя интерес у меня был огромный».
Так как туристический поток в ГУМе с каждым днем увеличивается, для гостей города на первом этаже «Секции» разместилась сувенирная продукция — путеводители «Москва глазами инженера», пластинки от магазина Esthetic Joys, издания, тематически связанные с Москвой и выпущенные издательствами «Таллин» и Garage.
История названия
Название проект унаследовал от знаменитой «Секции 200», работавшей в ГУМе в советские времена, — отдела для привилегированных москвичей, где жены генсеков могли купить костюм Chanel или модную шубу. Разовыми пропусками сюда премировали космонавтов, а постоянными гостями были артисты, высокопоставленные чиновники и члены иностранных делегаций.
Новая «Секция» обыгрывает тему дефицита в ином прочтении — это своего рода реакция на очереди за лимитированными дропами, но, в отличие от «двухсотки», никакие пропуска сюда не нужны. А дефицит здесь — эксклюзивные вещи, которые дизайнеры создают специально для магазина.
За чем сюда идти
Команда «Секции» предложила российским дизайнерам создать уникальные вещи, вдохновляясь ГУМом и Москвой. Поэтому ZDDZ упомянули в эксклюзивной коллекции инженера Шухова и архитектора Померанцева, которые проектировали «Верхние торговые ряды»; Radical Chic и Kokosha изобразили ГУМ на своих платках в разных стилистиках; Annette Hoffman создала футболку с красными цветами — аллюзией к Красной площади, а визажист Сергей Наумов выбрал красный цвет бальзама для губ для своей первой коллаборации. Artem Krivda создал для «Секции» целую коллекцию под названием Saint Moscow, в которой объединил и ГУМ, и красный цвет, и звезды на башнях Кремля.
Некоторые бренды, такие как On Course, Masterpeace и Erma, переосмыслили свои самые знаковые модели и выпустили их для «Секции» в эксклюзивных материалах и цветах. По словам байера магазина, в течение месяца здесь также появятся шелковое платье от бренда LES' с изображением сказочного ГУМа, украшения Aloha Gaia, вдохновленные перекрытиями крыши универмага, и пальто от бренда Ruban в эксклюзивном цвете. Также в ближайшее время тут ожидается эксклюзивная коллекция Гоши Рубчинского.
фотографии: «Секция»
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