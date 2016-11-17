Российский дизайнер Гоша Рубчинский опроверг информацию о том, что он будет работать для марки Yeezy рэпера Канье Уэста, о чем накануне написали СМИ. «Главная новость — Калининград в январе. Остальное это ложь!» — сообщил Рубчинский у себя в аккаунте в Instagram.

The main news- Kaliningrad in January. The rest is lies!!! Главная новость- Калининград в Январе. Остальное это ложь!!! Фото опубликовано ГОША РУБЧИНСКИЙ (@gosharubchinskiy) Ноя 16 2016 в 11:37 PST

15 ноября Канье Уэст прилетел в Москву и встретился с российским дизайнером Гошей Рубчинским. Цель визита не сообщалась, однако в СМИ писали, что Уэст и Рубчинский, вероятно, обсуждали рабочие вопросы. Пользователи соцсетей тогда предположили, что Канье и Рубчинский планируют выпустить совместную коллекцию. На следующий день эти слухи подтвердила «Афиша Daily» со ссылкой на источники, близкие к дизайнеру.