Автор: Анна Елисеева

Несмотря на устоявшийся стереотип, что пайетки — яркая деталь для вечерних образов, повседневные вещи с этой сияющей фурнитурой упорно появляются в магазинах от сезона к сезону. Блестящим декором полностью покрывают не только платья и юбки, но и свитшоты, сумки-шопперы и полусапожки. Разобраться, какие вещи носить и с чем сочетать, поможет наша подборка из десяти аксессуаров и предметов одежды с пайетками.

Платье

H&M, 6 999 рублей

О платье в пайетках можно долго шутить, что оно конкурирует с диско-шаром. Оттого оно и ценнее: на любой вечеринке можно почувствовать себя сияющей даже в темноте. К классическим вещам с пайетками, как это платье H&M, добавляют новые детали: фурнитура более темного цвета будто выступает из-под наружного слоя ткани — создается эффект рваной или выцветшей одежды, потрепанной временем. Как будто вещь принадлежала заядлой тусовщице 80-х.

Кошелек

Accessorize, 730 рублей

Для ребенка такой кошелек — мечта: его интересно рассматривать, а когда надоест, все пайетки можно оторвать и пустить на новое дело. Кто-то найдет такой кошелечек в своих детских игрушках, а кто-то купит в магазине аксессуаров или на барахолке. В любом случае это элегантное решение вопроса, куда девать мелочь, если она вечно мешается в основном кошельке. И удобно, и в тренде.

Брюки

& Other Stories, 7 000 рублей

Пайетки можно носить и вечером, и днем, за что ратуют стилисты. Будь то поход на выставку, прогулка с друзьями или выход на работу (когда офисные правила разрешают неформальную одежду). Если надеть эти брюки с белой рубашкой или серой водолазкой, получится образ для любого случая.

Нашивка

Asos, 538 рублей

Аппликации, так же как и пайетки, встречаются на многих видах одежды и аксессуаров — от футболок и джинсов до зимних курток и рюкзаков. Так почему бы их не объединить? Тем более что, покупая нашивку, вы сами определяете, что будет украшать ваши худи или джинсовки. На Asos, помимо ярко-зеленого кактуса, есть нашивки в виде божьих коровок, смайлика и фруктов.

Кеды

Converse, 5 300 рублей

Несмотря на кажущуюся вычурность, пайетки могут стильно и неброско освежить простую вещь. В Converse решили так же и обшили несколько классических моделей «чешуей». Кеды вместо классических цветов марки обрели красивое металлическое сияние. Такие модели вряд ли постираешь в машинке, зато грязь на них будет заметна меньше, чем на ткани.

Повязка для сна

Aha, 3 830 рублей

Если вас смущает обильный декор на предметах для сна, повязка с вышивкой подойдет для пижамной вечеринки или долгой поездки как парадный вариант. Потому что эта маска действительно слишком красива, чтобы носить ее исключительно дома. Она сделана вручную с подкладкой и подвязками из шелка.

Блейзер

Zara, 9 999 рублей

Блейзер из пайеток хорош тем, что днем он будет уместно смотреться с джинсами и кроссовками, а вечером заиграет новыми красками при свете ламп в баре или на концерте. Этот пиджак Zara больше рокерский, чем строгий, — к нему подойдут футболки с изображениями или логотипами музыкальных групп.

И даже если вы сочетаете его с прямыми черными брюками, образ получится достаточно эффектным, чтобы начать покорять музыкальную сцену или подиум. То, что нужно, чтобы разбавить будничные луки.

Лак для ногтей

Nails Inc., 1 400 рублей

«Вечеринка у вас на руках», как сказала Алекса Чанг, известная модница, в сотрудничестве с которой марка Nails Inc. создала лаки из блестящей линейки. Сияющий конфитюр создает эффект пайеток, которые прикрепили на ногти. Нанесите лак одним слоем, чтобы получилось легкое сияние, или несколькими — для полного блеска.

Серьги

New Look, 555 рублей

Пайетки могут создавать интересную фактуру, как на этих серьгах New Look. Однотонные и некричащие, они подойдут к белой футболке и джинсам или к длинному вечернему платью. Не стоит комбинировать их с другими аксессуарами из пайеток, иначе есть риск превратиться в нарядную елку.

Юбка

Topshop, 3 570 рублей

Пайетки часто создают эффект чешуи или кольчуги, не влияя при этом на вес одежды. Юбку Topshop как будто выковали из золота. Такая яркая вещь будет привлекать к себе внимание, поэтому остальные предметы гардероба должны быть простыми — подойдут белые блузки, черные футболки и сапоги.

Обложка: zara.com