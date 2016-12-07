ВещиКак выбрать новогодний наряд
Для загородной вечеринки, застолья в кругу семьи и веселья в шумной компании
Выбор наряда на новогоднюю ночь зависит от заявленного дресс-кода и статуса вечеринки, на которую вы отправляетесь, — не каждая подразумевает вечерние платья в пол. Заранее уточните, в чем собираются идти другие гости, чтобы чувствовать себя комфортно и соответствовать атмосфере праздника.
12Storeez, 15 900 рублей
За городом
Загородные вечеринки с друзьями подразумевают более расслабленный подход к выбору наряда. Обувь на высоком каблуке и глубокие декольте будут неорганично смотреться на фоне подмосковных сугробов и гостей в свитерах и джинсах.
Выбирайте комфортные вещи с нарядным настроением: широкие бархатные брюки можно дополнить свитшотом в пайетках или объемной белой рубашкой, лаконичными кедами и каффами в ухо.
Если у вашей новогодней ночи будет скорее уютный и семейный формат, выбирайте трикотажные костюмы объемного кроя. Они теплые и не мнутся. Хорошо смотрятся и трикотажные платья, но для актуального образа выбирайте свободную посадку и крупную вязку — тонкий трикотаж может подчеркнуть недостатки даже самой идеальной фигуры.
H&M, 2 999 рублей
Maison Margiela, 20 000 рублей
H&M, 4 999 рублей
Обувь
Идеальная обувь для загородного праздника в доме — кожаные мюли с мехом. Если вы долго смотрели на них в магазинах и не понимали, куда их можно надеть, то момент настал — они отлично поддержат зимнее настроение вечеринки и дополнят спокойные образы с платьями или брюками и свитерами.
Zara, 3 999 рублей
Zara, 8 999 рублей
Сarven, 28 000 рублей
Верхняя одежда
Не стоит игнорировать и главный тренд этой зимы —пуховик. Особенно если часть вашего праздника пройдет на улице. Его можно дополнить шерстяным платьем с длинными рукавами, кашемировыми колготками и ботинками в армейском стиле.
Хороший лайфхак для тех, кто хочет выглядеть красиво, но боится замерзнуть — тонкое термобелье, которое можно надеть под праздничный костюм. Для длительных и активных прогулок лучше выбрать белье из специальных материалов типа Polartec, которое предназначено для горнолыжного спорта. Оно будет не греть, а активно отводить влагу от тела.
Если вы большую часть времени проведете в помещении, то лучше выбрать белье из натуральных материалов вроде шерсти мериноса — оно будет согревать. Ноги можно утеплить термоносками и шерстяными стельками для обуви (выбирайте те, что с алюминиевой фольгой, они греют лучше остальных).
В городе
Традиционно праздничными считаются богатые и роскошные ткани — парча, бархат, шелк, пайетки, кружево, атлас. Без оглядки на тенденции они — всегда хороший выбор для новогоднего наряда. При составлении образа старайтесь сочетать ткани, которые визуально сильно отличаются друг от друга: это всегда смотрится интересно.
Атлас, шелк и брючные костюмы
Например, невесомое платье-комбинацию из шелка можно дополнить грубоватой кожаной косухой, атласное платье с открытыми плечами — замшевыми ботфортами. Разница текстур делает образ глубоким и насыщенным деталями, которые приятно рассматривать.
Если у вас нет желания покупать новогодний наряд, но есть закрытое платье темного цвета, его можно обыграть кружевными колготками или колготками, декорированными стразами и набивным узором. Они станут интересным акцентом в образе и «вытянут» простое платье.
Отлично смотрятся брючные костюмы: классические черного цвета, крайне актуальные с кюлотами, или пижамного кроя. Чтобы образ не получился слишком строгим, дополняйте их яркими ботильонами: металлизированными, бархатными глубоких оттенков или декорированными стразами.
Zara, 5 999 рублей
Massimo Dutti, 15 990 рублей
Uterqüe, 13 490 рублей
Платье-кимоно
Платья-кимоно— идеальное решение для тех, кто не хочет надевать обувь на каблуке. Конечно, их можно носить и с босоножками, но именно в сочетании с остроносыми балетками или мюли такие платья выглядят интеллектуально и слегка богемно. Обычно платья-кимоно делают из шелка, поэтому лучшим дополнением к ним будут черные полупрозрачные колготки плотностью до 30 ден — они поддержат легкость образа. Плотные непрозрачные колготки могут смотреться тяжело и плоско.
12Storeez, 10 900 рублей
Бархат
Бархатная одежда темного цвета, будь то костюмы с жакетами и широкими брюками или драпированные платья, — прекрасный и благородный фон для украшений. Новогодняя вечеринка — не тот случай, когда нужно бояться переборщить! На шею можно надеть несколько чокеров с кристаллами и звездами — например, в Zara они уже продаются комплектами.
12Storeez, 12 700 рублей
Uterqüe, 9 490 рублей
Аксессуары
Отдельная история — клатчи. При выборе вечерней сумки удобство — последнее, о чем нужно думать. В первую очередь это аксессуар, который может поднять образ на новый уровень. Обратите внимание на бархатные клатчи, клатчи, расшитые камнями и бусинами, сумки с мраморным эффектом.
По цвету клатч может повторять цвет образа (монохром — самый безопасный вариант, с которым сложно ошибиться) или стать ярким акцентом — тогда выбирайте яркие сумочки, которые будут выделяться на фоне одежды.
Пайетки и вечерние платья
Пайетки уже давно стали частью повседневного гардероба, но и для праздничных образов они подходят идеально. Блестящие платья из пайеток лучше уравновесить матовыми текстурами, например замшевыми лодочками или ботфортами.
Если статус новогодней ночи обязывает вас быть в длинном вечернем платье, заранее продумайте, чем завершить образ. Открытые платья лучше дополнить строгим жакетом или пиджаком, а от хлопковых палантинов стоит отказаться — даже самые прекрасные платья они простят.
Многих волнует вопрос, сколько должна стоить одежда для новогодней ночи.
У одежды кроме цены, которую вы платите в магазине, есть вторая — цена за выход. Чем больше выходов, чем меньше цена. Но если вы планируете надеть купленный наряд только один раз, то цена покупки будет равняться цене за выход, и здесь каждый должен определить для себя комфортную сумму.
12Storeez, 8 900 рублей
обложка: Uterqüe
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