За городом

Загородные вечеринки с друзьями подразумевают более расслабленный подход к выбору наряда. Обувь на высоком каблуке и глубокие декольте будут неорганично смотреться на фоне подмосковных сугробов и гостей в свитерах и джинсах.

Выбирайте комфортные вещи с нарядным настроением: широкие бархатные брюки можно дополнить свитшотом в пайетках или объемной белой рубашкой, лаконичными кедами и каффами в ухо.

Если у вашей новогодней ночи будет скорее уютный и семейный формат, выбирайте трикотажные костюмы объемного кроя. Они теплые и не мнутся. Хорошо смотрятся и трикотажные платья, но для актуального образа выбирайте свободную посадку и крупную вязку — тонкий трикотаж может подчеркнуть недостатки даже самой идеальной фигуры.