ВещиУшанка, берет, шапка с помпоном и другие головные уборы на зиму
Которые согреют и будут сочетаться с любой верхней одеждой
Если большинство из нас головные уборы в детстве не жаловали, то сегодня ситуация значительно изменилась. Практичность стала трендом, поэтому обратить внимание на шапку этой зимой — не только необходимость в отношении здоровья, но и дань моде.
Предлагаем десять актуальных вариантов, в которых выйти на улицу не стыдно.
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Étoile Isabel Marant — 4 775 рублей
A.T.T. — 4 900 рублей
Zara — 899 рублей
Классика
Классическая трикотажная шапка в рубчик — модель, которая подходит любому типу лица. Главное отличие — длина: в зависимости от нее вы сможете носить шапку с подворотом и без, опуская заднюю часть или, напротив, выделяя форму головы. Такой выбор защитит уши и будет сочетаться как с пуховиком, так и с цветной шубой, которые особенно актуальны в этом сезоне.
С помпоном
Вязаная шерстяная шапка — приобретение, которое действительно можно передавать по наследству (если вы серьезно на это нацелены, делайте выбор в пользу ручной вязки). О преимуществе шерсти в зимний период и говорить не стоит. Вязаную шапку смело сочетайте с пуховиком или пальто — цвета могут сочетаться или, наоборот, контрастировать. Такая шапка будет диссонировать разве что с соболиной шубой, но для спортивных и casual образов подойдет более чем.
Shapki Mira — 4 500 рублей
Topshop — 972 рублей
Walk оf Shame — 5 400 рублей
Zara — 899 рублей
Леттеринг
Шапка с леттерингом — простой способ поддержать самую яркую тенденцию этого и предстоящего сезона. Только если пару-тройку лет назад все кому не лень приобретали шапки с надписями Homie и Hermes (мастхэв, порожденный Instagram), то сегодня верх берет ориентир на индивидуальность. Благо вариантов огромное множество — выбирайте тот, что подходит вам больше всего, и выходите за рамки брендирования.
Vika Gazinskaya — 34 116 рублей
Urbancode — 4 231 рубль
Ушанки
Ушанка сегодня — скорее смелая выходка, чем обыденный вариант утепления. Здесь нет правил, кроме как верно подобранной верхней одежды: пуховик или спортивная сноубордическая куртка подойдут идеально, в отличие от шубы. С пальто такой головной убор может смотреться уместно в том случае, если оно не будет слишком классическим, остальное — дело вкуса.
Гоша Рубчинский — 9 800 рублей
Topshop — 1 778 рублей
Меховые
Сегодняшние меховые шапки от знаменитых советских прообразов отличаются свободной формой. Они отлично смотрятся на контрасте фактур — с однотонными пуховиками или пальто. С шубами же такие головные уборы будут смотреться неуместно только в случае «натуральной» фактуры (вариант с ярким искусственным мехом же, напротив, привлечет внимание и однозначно выделит).
Zara — 2 599 рублей
Берет
Берет не теряет популярности уже второй сезон. Он будет уместно смотреться со всеми видами верхней одежды и в любых декорациях, неважно, отправитесь ли вы на каток, на шопинг или важную встречу. С помпоном или без — выбирать вам. Универсальность этого головного убора в том, что он подходит любому типу лица.
Bershka — 999 рублей
Шляпы
Для тех, кто следует девизу «красота требует жертв» (или готов передвигаться по городу на такси), фетровая или шерстяная шляпа — вариант на осень, зиму и даже весну. Выбирайте нейтральную и универсальную цветовую палитру, в таком случае головной убор действительно прослужит вам на протяжении нескольких сезонов. С пуховиком такую классику носить противопоказано, а вот с шерстяным пальто — вполне возможно.
Uterqüe — 6 490 рублей
обложка: Uterqüe
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