Если большинство из нас головные уборы в детстве не жаловали, то сегодня ситуация значительно изменилась. Практичность стала трендом, поэтому обратить внимание на шапку этой зимой — не только необходимость в отношении здоровья, но и дань моде.

Предлагаем десять актуальных вариантов, в которых выйти на улицу не стыдно.