Декабрь — традиционное время подводить итоги года. Пусть кризис продолжает ударять по ценам и сказываться на разнообразии товаров, растущий интерес к отдельным вещам, открытие магазинов и появление новых марок позволяют на время забыть о такой невзгоде. Прибавьте к этому громкие заявления и курьезные происшествия, которые не обходят стороной и сферу стиля.

Чем нам запомнится 2016-й? Мы собрали десять событий, которые так или иначе характеризуют уходящий год.

Текст: Анна Елисеева

Зима

За два дня до официальных продаж кроссовок Yeezy Boost 350 от рэпера Канье Уэста у «Цветного» стали собираться люди. Очередь растянулась на сотню метров и не уменьшалась вплоть до 19 февраля — единственного дня продаж, ведь кроссовки привезли в Москву в ограниченном количестве. Они стоили 19 500 рублей, но не все собирались носить купленную пару — некоторые планировали перепродать ее втридорога, как делалось это на eBay в других странах.

Желающие купить кроссовки должны были записаться в список — по нему в «Цветной» запускали по три-пять человек. Чтобы не выпасть из него, из очереди нельзя было выходить больше чем на час. Мороз в таком случае не остановил охочих до модных кроссовок, так что некоторые ночевали в машинах, а сотрудникам универмага пришлось выносить людям горячую еду.

Попытать счастья можно было еще в двух столичных магазинах, Brandshop и «КМ20»: оба устроили лотерею и продавали модели только ее победителям. Так, для покупки в Brandshop нужно было зарегистрироваться на сайте и в день продаж прийти к магазину, в котором из лототрона вытаскивали номера, — победителю на примерку кроссовок давалось пять минут. В «КМ20» оставляли заявки в самом магазине и по времени примерки никого не ограничивали.

Весна

Новые магазины и еще больше кроссовок

Кажется, что ударивший кризис никак не сказался на индустрии кроссовок: за модными парами люди стоят в длинных очередях, переиздаются давно забытые модели, открываются новые пространства, посвященные исключительно сникерам.

Зимой полностью белый магазин с исключительно белоснежными кроссовками на Маросейке открыл Sneakerhead. В апреле на Кузнецком Мосту появился мультибренд Drop, ориентированный на повседневные и Retro Running модели, с которых и начиналась сникер-культура. Сюда идут за коллаборациями или капсульными выпусками, тем более что треть из представленных кроссовок — женская.

Из советского прошлого, захватив с собой эстетику и качество, в 2016 год пришли переизданные кеды «Два мяча». Новые модели повторяли советские ретрообразцы — и по дизайну, и по технологии создания горячей котловой вулканизацией, которая считается лучшей и аутентичной для производства резиновых кед.

Но не только кроссовки захватывают рынок — в этом году запустилась марка базовой мужской и женской одежды BStatement. Ее основатели Юра Тищенко и Алёна Веселова ориентировались на качество и простоту за доступные деньги, тогда как масс-маркет или люксовые бренды предлагают либо то, либо другое. Ребята не стали сотрудничать с агентами и ретейлерами, поэтому одежду BStatement можно купить только напрямую через онлайн-магазин — без наценок посредников. В ассортимент марки вошли футболки, свитшоты, треники и лонгсливы. Практически все — однотонное и повседневное.

Лето

Премьер-министр России Дмитрий Медведев время от времени дает повод обсудить его образы: то политика заметят в желтой куртке Woolrich, то в кроссовках Nike Air Max 95 с названием Beaches of Rio, то внимание модников привлечет узкий галстук премьера. Этим летом интернет обсуждал черные оксфорды от Jimmy Choo, которые Медведев надел на интервью с журналистом на федеральном канале.

Общественность осудила политика не только за расточительство (в ЦУМе такая пара была представлена за 48 650 рублей), но и за неверное сочетание обуви и костюма: подобные оксфорды больше подходят к серым вещам, к тому же уместнее для менее формальных вечерних встреч, чем для деловых завтраков.

Осень

Тигровый принт и ватник в осенних коллаборациях

Летом этого года стало известно, что бывший креативный директор модного дома Hermès Кристоф Лемэр станет частью команды Uniqlo. В середине октября в магазины поступила уже третья совместная коллекция японского бренда и дизайнера и первая из линейки Uniqlo U.

По стилистике коллаборация оказалась похожа на предыдущие — были представлены однотонные и минималистичные вещи: платья свободного кроя, короткие пуховики, трикотажные кофты и другие, но выделились из коллекции дутые штаны и ватник. Специально для продажи коллаборации на Большой Дмитровке с 12 по 16 октября открылся магазин Uniqlo U — первый для масс-маркета опыт запуска временной торговой площадки.

Шведская марка H&M славится звездными сотрудничествами (с Balmain и Alexander Wang), так что в этом году не обошлось без громкой коллаборации — новую коллекцию масс-маркет-бренд подготовил совместно с Kenzo. Марка после прихода в нее креативных директоров Кэрол Лим и Умберто Леона в 2011 году стала отличаться животными принтами и яркими цветовыми решениями, так что в коллекции с H&M встречались тигровая полоска на кислотно-зеленом фоне, сочетание аляповатых принтов на платье с рюшами, шаровары в ярко-красный цветок и многое другое.

На старте продаж 3 ноября ждали ажиотажа (все-таки коллекция Balmain покупателям досталась ценой давки, драк и разбитых витрин), что и произошло: очередь начала выстраиваться накануне заветного дня, а по интернету ходили слухи, что на закрытой предпродаже суммы покупок доходили до 400 тысяч рублей. Сегодня раскуплены не все вещи из звездной коллекции: на сайте H&M можно найти сумку-шопер, розовые сапоги в тигровую полоску, пальто с тем же принтом и браслет.

Банкротство Nasty Gal

В ноябре 2016 года онлайн-ретейлер Nasty Gal подал в суд заявление с просьбой признать компанию банкротом. Ее основательница София Аморузо покинула пост генерального директора в тот же месяц. Состояние девушки оценивается в 280 миллионов долларов, этим летом она вошла в список самых успешных американок, составленный Forbes.

Nasty Gal начался десять лет назад с магазина винтажных вещей на eBay. Тогда 22-летняя Аморузо накупила по дешевке одежды и аксессуаров, сфотографировала в них своих подруг и выложила получившиеся на сайт, предварительно увеличив ценники почти в восемь раз. За несколько лет магазин на eBay стал приносить Аморузо до 100 тысяч долларов, превратившись затем в самостоятельный мультибрендовый онлайн-магазин.

За время своего существования компания несколько раз проводила массовые сокращения сотрудников (более чем на 10 %). 512 тысяч долларов уходит на зарплату 189 работников, еще около 400 тысяч долларов компания тратит каждую неделю на складскую логистику.

В 2015 году компанию обвинили в плагиате работ бренды вроде Molly Goddard, Jamies Spimello, Anthony Vaccarello, The Row, а также марка звездных сестер Мэри-Кейт и Эшли Олсен. В августе 2016 года американский дизайнер украшений Памела Лав подала в суд на Nasty Gal за кражу идей и потребовала выплатить за ущерб 300 тысяч долларов. В сентябре этого года Аморузо начала искать нового инвестора и покупателя для всей компании Nasty Gal.

15 ноября в Москву прилетел рэпер Канье Уэст, чтобы встретиться с дизайнером Гошей Рубчинским. Цель встречи не разглашалась, однако некоторые источники указывали, что Уэст и Рубчинский решали деловые вопросы в Public Bar. Рэпер посетил выставку Александра Родченко в МАММ, сотрудники музея рассказывали, что певец прослушал экскурсию и много фотографировал. Позднее появились слухи о том, что Рубчинский и Уэст планируют создать совместную коллекцию, но российский дизайнер опроверг эту информацию.

фотографии: Валера Белобеев / Sneakerhead