ВещиПодарки для коллег, друзей, родных и близких
Полезные мелочи, украшения, предметы для дома и вещи, которые не дадут скучать в новогодние праздники
Новогодние праздники — не только время долгожданного отдыха и составления списков обещаний самому себе, но и бесконечная суета. Чтобы помочь вам без труда найти подходящие подарки для родных, близких и просто знакомых,
The Village запускает серию материалов, посвященных новогодним сюрпризам.
Рассказываем о подарках для каждого — друга, племянника, ребенка, коллеги и родных.
Подарки для тех, кто любит готовить и есть
Красивая посуда, книги о гастрономии, наклейки на ногти с суши и другие приятные мелочи для тех, кто любит еду.
Подарки для семьи, друзей и себя
Полезные мелочи, украшения, предметы для дома и вещи, которые не дадут скучать в новогодние праздники.
Подарки для неравнодушных к косметике и бьюти-девайсам
Переводные татуировки, массажеры для лица, яркие палетки и многое другое.
Подарки для друзей-домоседов
Акваферма, беспроводной динамик, турка и многое другое.
Редакция The Village советует, что дарить коллегам на «Сикрет Санту»
Идеи подарков для коллег, знакомых и большой компании.
Новогодние подарки для детей
Приятные сюрпризы, праздничная одежда, развивающие игрушки и книги.
Книги, игры, учебные курсы — 20 подарков для нескучного года
Курс по игре в го, актерский интенсив, путеводитель по советскому модернизму и «Гражданская оборона» на виниле.
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