Новогодние праздники — не только время долгожданного отдыха и составления списков обещаний самому себе, но и бесконечная суета. Чтобы помочь вам без труда найти подходящие подарки для родных, близких и просто знакомых, 
The Village запускает серию материалов, посвященных новогодним сюрпризам.

Рассказываем о подарках для каждого — друга, племянника, ребенка, коллеги и родных.

Подарки для тех, кто любит готовить и есть

Красивая посуда, книги о гастрономии, наклейки на ногти с суши и другие приятные мелочи для тех, кто любит еду.

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Подарки для семьи, друзей и себя

Полезные мелочи, украшения, предметы для дома и вещи, которые не дадут скучать в новогодние праздники.

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Подарки для неравнодушных к косметике и бьюти-девайсам

Переводные татуировки, массажеры для лица, яркие палетки и многое другое.

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Подарки для друзей-домоседов

Акваферма, беспроводной динамик, турка и многое другое.

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Редакция The Village советует, что дарить коллегам на «Сикрет Санту»

Идеи подарков для коллег, знакомых и большой компании.

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Новогодние подарки для детей

Приятные сюрпризы, праздничная одежда, развивающие игрушки и книги.

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Книги, игры, учебные курсы — 20 подарков для нескучного года

Курс по игре в го, актерский интенсив, путеводитель по советскому модернизму и «Гражданская оборона» на виниле.

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