Декабрь можно любить по нескольким причинам. Во-первых, не за горами праздники и заслуженная неделя отдыха. Во-вторых, к середине месяца большинство магазинов объявляет новогоднюю распродажу с разгромными скидками. Сейчас они держатся на отметке 30–50 %, но к январю доберутся до

70 % (ходовых размеров, впрочем, к тому моменту останется немного).

Рассказываем, куда идти в ближайшие две недели за выгодными покупками и где заказывать онлайн.

Масс-маркет

В Uterqüe в избытке и кашемировых свитеров или кардиганов, и шелковых блуз, и тонких шерстяных водолазок или свитеров с аккуратной вышивкой. Но самое главное — в разделе с аксессуарами: двухцветные кожаные мюли, лаковые лодочки, замшевые туфли на широком каблуке, босоножки с лентами, ботильоны с золотыми вставками и полусапоги, покрытые вышивкой. Сумки из кожи и замши сбавили в среднем 30 % — и это хорошая возможность выбрать что-то в подарок или для приближающейся вечеринки.

Uniqlo ул. Земляной Вал, 33 +7 (495) 981–21–31

В японском масс-маркете распродажи в привычном понимании этого слова пока нет, зато специальные предложения объявляют едва ли не каждый день. Скидки действуют на вещи из прошлых коллекций, в том числе коллаборации с Инес де ля Фрессанж и недавней серии U, разработанной Кристофом Лемером. Распродают классические рубашки, плотные свитшоты, футболки, короткие объемные куртки, шерстяные пальто и классические тренчи.

В Mango скидки уже добрались до 50 %. Покупать сейчас стоит кожаные и замшевые куртки — косухи всегда удаются марке на славу, — а также короткие пуховики, тренчи, бархатные бомберы, неубиваемые ботинки на толстой подошве и трикотажные платья с длинным рукавом.

Распродажа в испанском масс-маркете скромнее обычного, но и здесь можно найти несколько хитов зимнего гардероба по вполне доступным ценам. Идти в Zara в первую очередь нужно за гиперобъемными пуховиками и свитерами крупной вязки, удлиненными стегаными бомберами, классическими мужскими рубашками, аксессуарами вроде перчаток и шарфов и блестящими туфлями на небольшом каблуке. Скидки действуют во всех магазинах сети, а также онлайн.

Massimo Dutti massimodutti.com

В Massimo Dutti распродают все сразу — мужскую и женскую одежду, детские вещи и аксессуары. Цены — от 5 990 рублей за пару правильных кожаных сапог с широким голенищем до 9 тысяч рублей за верхнюю одежду (столько стоит тренч). Здесь же можно выбрать платье для праздничного вечера или лаконичный комбинезон и аксессуары к ним.

Topshop Цветной б-р, 15 +7 (495) 737–77–73

В британском масс-маркете распродажа началась еще в начале месяца, так что сейчас здесь можно застать полноценные 50 %. Как водится, скидка действует лишь на избранные модели предыдущих сезонов. Купить можно серебристые ботильоны на невысоком каблуке или короткую леопардовую шубу, кружевное платье по фигуре, замшевые туфли или свитер с узорами. В мужском разделе нужно искать джинсы и бланковые футболки — они лишними не бывают.

H&M Пресненская наб., 2 +7 (495) 258–36–22 hm.com

В H&M стоит идти за недорогой базой: футболками и топами, боди со шнуровкой на груди или спине, спортивными брюками, летними платьями и легкой обувью (мало ли — вдруг впереди отпуск на море).

В мужском разделе преобладают рубашки с коротким рукавом, джинсы и классические брюки, футболки и шорты. В H&M Home распродают наволочки на диванные подушки, ароматические свечи, подсвечники и пледы — в общем, подарок коллеге найдется. На все действует скидка вплоть до 50 %.

Oysho Пресненская наб., 2 +7 (495) 258–36–22 oysho.com

В бельевом подразделении Inditex скидки действуют на пижамы (мягкие хлопковые и нарядные шелковые), флисовую одежду для дома, пледы и полотенца, мягкие домашние тапочки и нижнее белье. За черный кружевной бюстгальтер в разгар скидок просят 1 700 рублей, набор хлопковых трусов вполне можно урвать за 1 299 рублей (правда, размеры заканчиваются стремительно). Максимальная скидка — 30 %.

Мужская одежда

Brandshop Петровский б-р, 21 +7 (495) 544–57–70 brandshop.ru

В Brandshop максимальная скидка равна 60 %. Меньше чем за половину от первоначальной стоимости продают бомберы Gant Rugger, джинсовки Levi's и куртки Woolrich. Классические белые кроссовки Reebok обойдутся в 3 700 рублей, женские Nike Roshe One стоят 3 тысячи рублей, а светлые кеды New Balance — 4 900 рублей.

А 31 декабря на сайте Brandshop начнется распродажа зимней коллекции — скидка составит от 30 до 50 %.

Kixbox Цветной б-р, 15 +7 (495) 737–77–73 kixbox.ru

В Kixbox в преддверии Нового года устроили марафон скидок — акции и предложения меняются каждые несколько дней. Сейчас, к примеру, со скидкой 50 % можно купить вещи Parra, Acapulco Gold, Lazy Oaf, Nike и The North Face.

Нежно-розовая толстовка Nike теперь стоит 3 тысячи рублей, хайкеры The North Face — чуть больше 9 тысяч.

Мультибренды

«Цветной» Цветной б-р, 15 +7 (495) 737–77–73

В «Цветном» скидки варьируются в зависимости от этажа (и уровня марок, соответственно). В молодежных Kixbox, Topshop и Trends Brands на втором этаже уже объявлены 50 %, на третьем и четвертом этажах размер скидок скромнее, а предложение распространяется на избранные модели. Зайти стоит в обувной отдел Porta, но можно попытать удачи и среди марок посерьезнее — Sandro, All Saints, Phillip Lim, Eleven Paris или DKNY.

Онлайн

На Net-a-Porter распродажи случаются нечасто, но тем они интереснее. Сейчас скидка вплоть до 50 % коснулась женской одежды, обуви, аксессуаров и нижнего белья. Специальные предложения есть даже в разделе со свадебными нарядами — кружевное платье с перфорацией Self-Portrait можно купить за 12 тысяч рублей.

Главные сокровища сосредоточены в разделе с сумками: здесь и замшевые клатчи-полумесяцы See by Chloé, и вместительные торбы с бахромой The Row, и вечная классика в виде шоперов из глянцевой кожи Marni.

Мужская версия Net-a-Porter предлагает аналогичную скидку — 50 % на все из прошлых коллекций. Есть лаконичные кеды разных цветов Common Projects и беговые Nike, зимние ботинки и хайкеры (от Red Wing и Grenson до Saint Laurent), винтажные джинсовки Levi's, куртки Acne Studios, деним Nudie Jeans и прочие сокровища.

На Asos все те же минус 50 % на все. Искать нужно хиты уходящего года и главные вещи следующего: топы с пайетками, вещи из цветного денима, яркие платья из нетипичных материалов, джинсы с неровно обработанным краем, куртки с бахромой и блузы с бантом под горлом. Цены более чем приятные — от 500 рублей за футболку до 10 тысяч рублей за верхнюю одежду.

В мужском разделе все то же самое: одежда, обувь и аксессуары за полцены плюс бесплатная доставка.

На Shopbop и его мужской версии East Dane скидки самые серьезные — до 70 % на вещи из предыдущих коллекций. А прямо сейчас на обоих сайтах можно застать и 75 % (правда, только до сегодняшнего вечера) — 25 % прибавляют ко всем вещам из раздела «Распродажа» (промокод — treatyourself). Выбирать придется между платьями из фактурного трикотажа, джинсами с бахромой, асимметричного кроя блузами и крепкими кожаными ботильонами. В общем, внесезонную базу гардероба лучше поискать именно здесь.

Обложка: uterque.com