В среду, 26 апреля, в московском магазине Radical Chic откроется благотворительный поп-ап-магазин бренда трикотажной одежды Norsoyan. Об этом The Village сообщили представители марки. Вырученные деньги пойдут на лечение от рака ее создательницы и тренд-аналитика Людмилы Норсоян.

21 апреля Норсоян рассказала, что ей диагностировали онкологическое заболевание «по женской части» на поздней стадии. Сейчас она лечится в Израиле.

Магазин марки будет работать с 11:00 до 23:00.