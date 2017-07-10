Выходные снова доказали необходимость пополнить свой фестивальный стартер-пэк этого лета броднями. В связи с чем спешим представить Dry Steppers — достойную альтернативу пакету из супермаркета на скотче и резиновым сапогам. Это водонепроницаемые пластиковые мешки на резиновой подошве с молнией спереди, кулиской в области икр и скетчем — намеком на то, какую пару их обладатель решил спасти от непогоды.

DRYSTEPPERS.COM

DS BRED 4, 19,99 доллара DS Concord, 19,99 доллара DS Clear, 19,99 доллара

Выбор этих скетчей производителем явно выдает ориентированность Dry Steppers на американский рынок — аж три модели Nike Air Jordan (включая релиз этого года Air Jordan 4 Bred), пожалуй, самая раскрученная сегодня модель adidas NMD и, конечно, две вариации Yeezy.

Так что, если вы не придумали ничего лучше, чем выгуливать новые Yeezy Boost за 220 долларов на опен-эйре в России, всего за 20,95 доллара (с учетом стоимости доставки в Москву) Dry Steppers станут в этом начинании незаменимым помощником.

Фотографии: DRYSTEPPERS