Выходные снова доказали необходимость пополнить свой фестивальный стартер-пэк этого лета броднями. В связи с чем спешим представить Dry Steppers — достойную альтернативу пакету из супермаркета на скотче и резиновым сапогам. Это водонепроницаемые пластиковые мешки на резиновой подошве с молнией спереди, кулиской в области икр и скетчем — намеком на то, какую пару их обладатель решил спасти от непогоды.
Выбор этих скетчей производителем явно выдает ориентированность Dry Steppers на американский рынок — аж три модели Nike Air Jordan (включая релиз этого года Air Jordan 4 Bred), пожалуй, самая раскрученная сегодня модель adidas NMD и, конечно, две вариации Yeezy.
Так что, если вы не придумали ничего лучше, чем выгуливать новые Yeezy Boost за 220 долларов на опен-эйре в России, всего за 20,95 доллара (с учетом стоимости доставки в Москву) Dry Steppers станут в этом начинании незаменимым помощником.
Фотографии: DRYSTEPPERS
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