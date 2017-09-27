29 сентября в «Uniqlo Атриум» поступит долгожданная коллаборация марки с Джонатаном Андерсоном. Этот релиз — отличная новость в первую очередь для поклонников дизайнера, которые не готовы выложить 40 тысяч за водолазку из его сольной коллекции. Самые дорогие вещи в коллаборации — тренчи и твидовые пальто — обойдутся всего в 12 999 рублей, а ультралегкие пуховики поступят в продажу с ценником 7 999 рублей. Для сравнения: столько же стоит рядовое стеганое пальто Zara.

Дизайнер признался Vogue, что носит Uniqlo сам, поэтому и собственный вклад в ассортимент марки задумывал как вещи для своего гардероба — в отличие от доброй половины собственных моделей — максимально носибельными.

Всего в коллекции почти 50 женских и около 40 мужских позиций, а также десять аксессуаров — шарфы, сумки и рюкзаки. Особых инструкций по интеграции вещей в гардероб коллекция не требует, к тому же лучшую из них предложил сам дизайнер. Мы выбрали из нее десять вещей, на которые стоит обратить внимание в день релиза.

7 999 рублей Этот клетчатый пуховик — одна из самых узнаваемых и быстро раскупаемых вещей коллаборации. Обзавестись им стоит еще по двум причинам: во-первых, клетка — главный паттерн осени, во-вторых, изготовлен он с применением уже зарекомендовавшей себя технологии сохранения тепла HEATTECH. Вещь представлена как в женском, так и в мужском варианте, в обоих случаях — 7 999 рублей за все удовольствие.

9 999 рублей

Если Кристоф Лемэр в новой коллекции Uniqlo U, которая приедет в Москву в октябре, выбрал для теплого красного платья приталенный женственный силуэт, Андерсон создал оверсайз-версию из кашемира с высоким горлом. Самым смелым — эта вещь в помощь при создании актуального тотал-лука в красном.

2 999 рублей Водолазка — незаменимая вещь в осеннем и зимнем гардеробе. А именно эта — еще и наглядный пример того, как универсальность Uniqlo встречается с дизайнерской тягой к украшательству.

3 999 рублей В коллекции представлены сразу шесть юбок самой комфортной длины, из них четыре версии украшены волнами, с которыми дизайнеры не могли расстаться весь предыдущий сезон.

2 999 рублей Эта рубашка подойдет обремененным дресс-кодом для офисного комбо с юбкой-карандашом, а еще будет выигрышно смотреться с джинсами с высокой талией.

2 999 рублей Мериносовая шерсть известна своим терморегулирующим свойством — она прекрасно сохраняет тепло и впитывает лишнюю влагу. К тому же изделия из нее отличает эластичность, а значит, они прослужат долго и не будут некрасиво вытягиваться. Этот яркий и теплый мужской свитер в броскую полоску Андерсон предлагает носить под белую футболку и с таким же полосатым шарфом из коллаборации.

12 999 рублей Бежевый двубортный тренч с очень красивой клетчатой подкладкой — скорее инвестиция уже в весенний гардероб, но актуальности эта вещь точно не потеряет. В коллекции также представлена версия в синем цвете. Плащ доступен в мужском и женском варианте.

2 999 рублей Фланелевая рубашка в клетку — почти как у Fear of God, только еще лучше. Теплая, удобная и дешевле 3 тысяч рублей.

1 499 рублей Находка для тех, кто ищет яркий функциональный акцент. Безупречно с camel coat и уютным светлым свитером.

2 999 рублей Для тех, кому важен момент узнавания, в коллекции есть стеганые сумки и рюкзаки трех цветов с большим кожаным патчем с логотипом JW Anderson.

Обложка: UNIQLO CO., LTD