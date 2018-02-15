К грядущему сезону ассортимент московских магазинов пополнят совсем новые для России имена. В их числе и авангардисты из Сеула Gentle Monster, поставляющие на рынок, пожалуй, самые эффектные очки с цветными линзами, и восставшая из пепла и переупакованная британская обувная марка Hi-Tec Sports, и бренд участницы Sonic Youth Ким Гордон. Все явки, пароли и ценники — в материале The Village.

Nigel Cabourn

cabourn

Найджел Кабурн — именитый винтажист с многолетним стажем, основавший собственную марку мужской одежды. В основе всех его вещей лежит переосмысление силуэтов прошлого. Этой весной в московском Street Pie Store появится его линейка Lybro — дань одной из важнейших английских марок рабочей одежды, основанной еще в 1927 году. По мотивам ее силуэтов Кабурн создает качественные и удобные повседневные модели. В магазине на Малой Дмитровке рубашки, пиджаки и брюки Nigel Cabourn обойдутся примерно в 15 тысяч рублей.

Camo

camofactory

Еще одно важное пополнение ассортимента концепт-стора — марка Camo. Она была основана дизайнером Стефано Угетти на севере Италии, где и производятся все вещи бренда. Хотя одежда марки позиционируется как мужская, неброские и комфортные рубашки и брюки от Camo легко впишутся и в женский расслабленный гардероб. Цены на вещи марки в Street Pie Store будут варьироваться от 10 до 15 тысяч рублей.

Adieu

adieu-paris

Избирательная селекция «Траффика» — магазина, где можно найти вещи датского авангардиста Хенрика Вибскова и незаслуженно обделенных в России вниманием японцев ZUCCa — этой весной пополнится новой для Москвы обувной маркой Adieu. Этот парижский бренд, пропитанный любовью создателей к английским субкультурам 70–80-х годов, в 2012-м основали дизайнеры Бенжамин Карон и Изабель Гуэдон. В концепт-сторе на Покровке появятся мужские и женские криперы, ботинки и кеды Adieu с разбросом цен от 30 до 45 тысяч рублей за пару.

AMomento

amomento

Магазин свежих корейских брендов Parcel к новому сезону впервые привезет в Россию минималистичную марку AMomento, основанную Ли Ми Кюн.

Акцент бренда — на натуральных материалах, простых свободных силуэтах и спокойных цветах. В Parcel весной появятся их классические рубашки, платья-рубашки, светлые брюки из хлопка и деним.

3.Paradis

3paradis

В новом сезоне Aizel не только готовит коллаборации с MSGM и Linda Farrow, но и открывает новое пространство с новыми именами российской моды и молодыми брендами из США, Европы и Азии. Один из них — марка мужской одежды 3.Paradis, основанная в 2013 году дизайнерами Эмериком Чхачуа и Раймондом Чунгом, поклонниками эклектики текстур и паттернов в рамках одной модели, броских принтов и замысловатого кроя. В их вещах ходят рэперы Future и Ty Dolla Sign.

Daily Paper

dailypaperclothing

Амстердамская марка, которая, кажется, в представлении не нуждается, этой весной, благодаря Aizel, тоже в Москве официально начнет продаваться впервые. Из блога, где трое его основателей время от времени торговали футболками со своим логотипом, за десять лет Daily Paper вырос в востребованный бренд с аллюзиями к африканской культуре, дропы которого раскупаются в первые несколько дней после релиза.

HTS74

hts74.com

HTS74 — это новая упаковка британской обувной марки Hi-Tec Sports, основанной еще в 1974 году и возвращающейся со свежими интерпретациями своих архивов из 80–90-х. В постсоветском пространстве их массивные кроссовки на объемной подошве можно было найти, например, в рижском ITK Kit, а Aizel первыми привезли их в Москву к новому сезону. Модели уже доступны на сайте концепт-стора.

X-Girl

instagram

Команда Kixbox обещает весной привезти в город X-Girl — это первый полноценный бренд уличной одежды для девушек, основанный в 1994 году участницей Sonic Youth Ким Гордон. База коллекций — по-японски цветастые футболки, толстовки и куртки с принтами.

Araks

araks

Araks — бренд, основанный в 2000 году американским дизайнером с армянскими корнями Аракс Ерамян. За ее плечами — учеба в престижной нью-йоркской Школе дизайна Parsons и английском колледже Central Saint Martins, стажировка в Marc Jacobs и работа в J.Crew. Весной в KM20 и на сайте концепт-стора появятся белье из шелка и хлопка и купальники Araks.

Charlotte Chesnais

charlottechesnais

Шарлотта Шене девять лет проработала в Balenciaga, в том числе курировала запуск их ювелирной линии, а с 2012 года консультировала бренды Kenzo, Mayet, Maison Kitsuné и Paco Rabanne. Собственной маркой украшений, изготавливаемых во Франции, Шене обзавелась три года назад. Продукция бренда уже поступила в продажу в московский КМ20.

Gentle Monster

gentlemonster

Очки Gentle Monster уже фигурировали в наших подборках, и то, что эффектные аксессуары сеульской марки наконец-то доедут в этом году до Москвы, — однозначно отличная новость. Бренд был основан в 2011 году бывшим профессором Английской академии Хэнкоком Кимом. С момента основания Gentle Monster открыли 12 фирменных магазинов по всему миру и создали очки в коллаборации с HBA и Opening Ceremony. Пожалуй, единственный недостаток их аксессуаров — ценник, начинающийся с 20 тысяч рублей. Если он вас не смущает, ищите их весной в КМ20.

Marieyat

marieyat

Еще одна новая марка нижнего белья, которая впервые появится в КМ20, — бренд, основанный Мари Ят. История создания — классический сценарий того, как дизайнер не смогла найти подходящего белья и решила сделать свое. В московский концепт-стор приедет третья по счету коллекция марки. Цены пока не уточняются.

GmbH

gmbhofficial

Немецкую марку повседневной одежды GmbH основали фотограф Бенжамин Александер Хасебе и дизайнер турецкого происхождения Серхат Исик. Свои функциональные вещи они создают по мотивам рабочей униформы. Часть моделей бренда уже поступила в продажу в KM20, что позволяет сориентироваться по московским ценам на продукцию GmbH: например, лонгслив в концепт-сторе стоит 16 600 рублей, а спортивные брюки — 22 400 рублей.

Good hYOUman

leform

Новички в модной индустрии good hYOUman — американская марка, основанная Бреттом Новиком. Потеряв отца, Бретт решил создать компанию, которая бы прославляла его доброе имя. Так появился бренд простых и, как уверяет команда Leform, качественных вещей, сделанных в Штатах. Например, черные толстовки с надписью «Collecting Moments Not Things» почти за 14 тысяч рублей.

Local Authority

leform

Впервые к новому сезону Leform привез в Москву и молодую калифорнийскую марку, которая позиционирует себя не иначе как Fuckеd Up Friends Club. Для российской аудитории Local Authority — имя совершенно новое, а вот на Западе его прославила любовь знаменитостей, в числе которых, например, Кендалл Дженер и Джиджи Хадид. В ассортименте московского магазина уже можно найти их ахроматичные незамысловатые футболки, худи и свитшоты с принтами.

Обложка: x-girl